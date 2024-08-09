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Mourinho'dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Sezona şampiyonluk ümidiyle başlayan Fenerbahçe ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler galibiyetle başlamak isterken, teknik direktör Jose Mourinho ilk 11 konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 12:23 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 12:23
Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

ŞU ANA KADAR 5 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, hücumun kanatları ve santrforda değişikliğe gitti.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Santrfor bölgesinden alternatif oyuncuları Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

SON 5 SEZONDAKİ İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

Öte yandan Fenerbahçe'de, Adana Demirspor maçının muhtemel 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

LIVAKOVIC

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

OSAYI

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

DJIKU

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

ÇAĞLAR

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

OOSTERWOLDE

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

İSMAİL YÜKSEK

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

FERDİ KADIOĞLU

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

SZYMANSKI

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

İRFAN CAN

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

SAINT-MAXIMIN

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

EN-NESYRI

Mourinho’dan En Nesyri kararı! Adana Demirspor maçı 11’ini belirledi

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