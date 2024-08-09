Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları yine rakibine diş geçiremedi. Millilerimiz zorlu randevudan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak yarı finalde elendi. Ay yıldızlılar Brezilya ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.