Yine başaramadık! Türkiye yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenildi

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları yine rakibine diş geçiremedi. Millilerimiz zorlu randevudan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak yarı finalde elendi. Ay yıldızlılar Brezilya ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Türkiye Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SKOR
1. set
Türkiye: 22-25 :İtalya
2. set
Türkiye: 19-25 :İtalya
3. set
Türkiye: - :İtalya
Türkiye üçüncülük için Brezilya'yı yenmek zorunda
TÜRKİYE: Meliha Diken, Aslı Kalaç, Derya Cebecioğlu, Melissa Vargas, Gizem Örge, Hande Baladın, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Ebrar Karakurt
İTALYA: Caterina Bosetti, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian, Myriam Sylla, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Loveth Omoruyi, Paola Egonu, Anna Danesi