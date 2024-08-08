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Gürcistan'dan istediğimizi aldık! Başakşehir FC Iberia'yı 1-0 yenerek Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda avantajı kaptı... İşte atılan gol

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsil eden Başakşehir, Gürcistan temsilcisi FC Iberia'yı deplasmanda Davidson'un golü ile 1-0 yendi. Ekibimiz İstanbul'da oynayacağı karşılaşmadan zaferle ayrılır veya berabere kalırsa adını play-offlara yazdıracak. Tek farklı yenilgide eşleşme uzatmaya gidecek ve ekstra sürede kazanan belirlenecek. İşte FC Iberia - Başakşehir maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve atılan gol...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:02 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 21:08
Gürcistan’dan istediğimizi aldık! Başakşehir FC Iberia’yı 1-0 yenerek Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda avantajı kaptı... İşte atılan gol

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'de gruplara kalmak isteyen Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Turuncu lacivertliler FC Iberia'yı 1-0'lık skorla geçerek İstanbul'daki rövanş için önemli bir avantajın da sahibi oldu. 15 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma ile birlikte play-offa yükselen taraf belli olacak. İşte FC Iberia - Başakşehir maçının önemli pozisyonları ve kritik anları...

PiatekPiatek

TURU YARILADIK

Başakşehir, FC Iberia deplasmanına Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek ilk 11'i ile çıktı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri çok da etkili olamadığı mücadelede son dakikalarda attığı golle turu geçme olasılığını lehine çevirmeyi başardı.

GOL

Davidson ile 1-0 öne geçiyoruz!

Dmitrios PelkasDmitrios Pelkas

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

87' Davidson'un golü ile Başakşehir 1-0 öne geçti.

OpokuOpoku

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini elerse, play-off turunda İskoçya temsilcisi St. Patrick's Athletic veya Azerbaycan takımı Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

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