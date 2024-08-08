UEFA Avrupa Konferans Ligi'de gruplara kalmak isteyen Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Turuncu lacivertliler FC Iberia'yı 1-0'lık skorla geçerek İstanbul'daki rövanş için önemli bir avantajın da sahibi oldu. 15 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma ile birlikte play-offa yükselen taraf belli olacak. İşte FC Iberia - Başakşehir maçının önemli pozisyonları ve kritik anları...