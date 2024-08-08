UEFA Avrupa Konferans Ligi'de gruplara kalmak isteyen Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Turuncu lacivertliler FC Iberia'yı 1-0'lık skorla geçerek İstanbul'daki rövanş için önemli bir avantajın da sahibi oldu. 15 Ağustos'ta oynanacak karşılaşma ile birlikte play-offa yükselen taraf belli olacak. İşte FC Iberia - Başakşehir maçının önemli pozisyonları ve kritik anları...
Piatek
TURU YARILADIK
Başakşehir, FC Iberia deplasmanına Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek ilk 11'i ile çıktı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri çok da etkili olamadığı mücadelede son dakikalarda attığı golle turu geçme olasılığını lehine çevirmeyi başardı.
GOL
Davidson ile 1-0 öne geçiyoruz!
Dmitrios Pelkas
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.
45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.
87' Davidson'un golü ile Başakşehir 1-0 öne geçti.