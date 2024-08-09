Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’dan Spartak Moskova’ya transferi zora girdi!

Galatasaray
ile ayrılığın kıyısında olan Kerem Aktürkoğlu
için Rus ekibi Spartak Moskova
'dan gelen 13 milyon euro'luk teklif, yönetimden kabul gördü. Ancak Rus kulübü, henüz milli oyuncu ile anlaşma sağlamadı.
Ücretinde yönetimin zaman zaman iyileştirmeler yapıp sözleşmesini uzattığı oyuncunun son ücreti, yıllık 1 milyon euro'ya göre TL karşılığı ayarlanmıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınmasının ardından tepki gösterdiği iddia edildi.
4 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ
Rus ekibinin teklifi sonrasında Galatasaray
'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova
ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon euro olarak belirledi.
25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Moskova
ekibi de bu bedeli ödemeye sıcak bakarken taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.