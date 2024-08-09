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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Spartak Moskova'ya transferi zora girdi!

Rus ekibinin teklifi sonrasında Galatasaray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon euro olarak belirledi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:15 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:15
Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’dan Spartak Moskova’ya transferi zora girdi!

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Galatasaray ile ayrılığın kıyısında olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen 13 milyon euro'luk teklif, yönetimden kabul gördü. Ancak Rus kulübü, henüz milli oyuncu ile anlaşma sağlamadı.

Ücretinde yönetimin zaman zaman iyileştirmeler yapıp sözleşmesini uzattığı oyuncunun son ücreti, yıllık 1 milyon euro'ya göre TL karşılığı ayarlanmıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınmasının ardından tepki gösterdiği iddia edildi.Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınmasının ardından tepki gösterdiği iddia edildi.

4 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Rus ekibinin teklifi sonrasında Galatasaray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon euro olarak belirledi.

25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Moskova ekibi de bu bedeli ödemeye sıcak bakarken taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.
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