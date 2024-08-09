Taha Akgül Paris 2024’te Amir Hossein Zare’ye 2-1 yenildi! Paris 2024’te bronz madalya için güreşecek

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Ülkemizi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akgül'ün bu turdaki rakibi İranlı Amir Hossein Zare oldu.

Taha Akgül AKGÜL 2-1 YENİLDİ Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Taha Akgül, İranlı rakibi karşısında 1-1'i bulup puan avantajını yakalamasına rağmen 2-1'lik skorla mağlup oldu. Milli güreşçi bronz madalya mücadelesi verecek.