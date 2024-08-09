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Taha Akgül Paris 2024'te Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenildi! Paris 2024'te bronz madalya için güreşecek

Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda finale çıkabilmek için mücadele verdi. İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Akgül, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Milli güreşçi bronz madalya kazanmak adına yeniden mindere çıkacak.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 19:58 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 20:14
Taha Akgül Paris 2024’te Amir Hossein Zare’ye 2-1 yenildi! Paris 2024’te bronz madalya için güreşecek

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Ülkemizi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akgül'ün bu turdaki rakibi İranlı Amir Hossein Zare oldu.

Taha AkgülTaha Akgül

AKGÜL 2-1 YENİLDİ

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Taha Akgül, İranlı rakibi karşısında 1-1'i bulup puan avantajını yakalamasına rağmen 2-1'lik skorla mağlup oldu. Milli güreşçi bronz madalya mücadelesi verecek.

Taha AkgülTaha Akgül

TAHA AKGÜL KİMDİR ?

Taha Akgül (22 Kasım 1990, Sivas), Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

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