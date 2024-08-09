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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Cengiz Ünder sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i Adana Demirspor maçı kamp kadrosuna aldı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile saat 21.45'te Kadıköy'de karşılaşacak.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:11 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:11
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Cengiz Ünder sürprizi!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosunu belirledi.

Portekizli teknik adam cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve sakat olan Fred dışında sezon planlaması içerisinde yer almayan Samet Akaydin, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor'u kadroya almadı.
Cengiz Ünder ayrılacaklar listesinde yer alıyor.Cengiz Ünder ayrılacaklar listesinde yer alıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Avrupa listesinde yer almayan ve adı transfer iddialarına karışan Cengiz Ünder ise maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile saat 21.45'te Kadıköy'de karşılaşacak.
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