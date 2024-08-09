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Fenerbahçe'ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler orta saha arayışlarını sürdürürken gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat'tı. Kanarya'ya Faslı yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 13:39 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 13:41
Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Sofyan Ambarat'tı.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Sarı lacivertli ekibin bir süredir temasta olduğu tecrübeli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

İtalyan basınına göre Kanaryalar, oyuncu için bir teklif yapmış fakat bu teklif Fiorentina tarafından yetersiz bulunmuştu.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Ayrıca Galatasaray'ın da 27 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Ambarat'ın, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayrıca talepleri mevcuttu ve iki kulüp de oyuncu ile temaslarına devam ediyordu.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

La Nazione'nin haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu, takımının Almanya'da Freiburg ile oynayacağı hazırlık maçına götürülmedi.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Habere göre karar teknik direktör Raffaele Palladino ile mutabakata varılarak alındı ve Ambarat, transfer görüşmeleri için Floransa'da kaldı.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren oyuncunun görüşmeler sonunda vereceği karar ise Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takım için merak konusu.

Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

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