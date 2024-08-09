Fenerbahçe’ye transferde Sofyan Amrabat müjdesi! Kadrodan çıkarıldı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Sofyan Ambarat'tı.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Sofyan Ambarat'tı.
Sarı lacivertli ekibin bir süredir temasta olduğu tecrübeli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınına göre Kanaryalar, oyuncu için bir teklif yapmış fakat bu teklif Fiorentina tarafından yetersiz bulunmuştu.
Ayrıca Galatasaray'ın da 27 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği biliniyordu.
Ambarat'ın, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayrıca talepleri mevcuttu ve iki kulüp de oyuncu ile temaslarına devam ediyordu.
La Nazione'nin haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusu, takımının Almanya'da Freiburg ile oynayacağı hazırlık maçına götürülmedi.
Habere göre karar teknik direktör Raffaele Palladino ile mutabakata varılarak alındı ve Ambarat, transfer görüşmeleri için Floransa'da kaldı.
Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren oyuncunun görüşmeler sonunda vereceği karar ise Fenerbahçe başta olmak üzere birçok takım için merak konusu.