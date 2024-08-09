Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmak isteyenler var

Okan Buruk

Okan Buruk şunları söyledi;

"Maç öncesi Hatay'dan gelen depremzede çocuklarımız bizimle sahaya çıktı. Orada hayatını kaybedenleri unutmamamız gerekiyor. Hep hatırlamak gerekiyor. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Sıcak ve nemle de birleşince performansı aşağı düşürüyor ama oyuncularımdan memnunum. Çok fazla pozisyona girdi. Gol beklentisine baktığımızda çok şanssızdık. Bugün olmayacak mı düşüncesine de getirdi insanları. Üstesinden gelmeyi başardık. Giren oyuncuların oyuna kattığı performans... Çok önemli bir taraftar gücüne de sahibiz. Ağır bir mağlubiyetin ardından bugün başladık. Onlara sürekli performans veriyoruz.

Okan Buruk

Sosyal medya üzerinden sürekli kulübü karıştırmak isteyenler var. Bu bazen içerimizde de oluyor. Gerçek Galatasaraylılarla birlitke yol yürüyeceğiz. Futbolcular 1 senelik uzun bir maratonun ardından sezona başladı. İki sene üst üste şampiyon olan takımın adaptasyonu zor olabiliyor. Kazanma azmimiz üst düzeydeydi ve bunu geliştirmemizi gerekiyor.