Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmak isteyenler var

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Hatayspor'u evinde ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, iki golcüsü Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile maçı 2-1 kazanarak 3 puanla sezona başladı.
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Hatayspor'u evinde ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, iki golcüsü Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile maçı 2-1 kazanarak 3 puanla sezona başladı.
Okan Buruk şunları söyledi;
"Maç öncesi Hatay'dan gelen depremzede çocuklarımız bizimle sahaya çıktı. Orada hayatını kaybedenleri unutmamamız gerekiyor. Hep hatırlamak gerekiyor. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Sıcak ve nemle de birleşince performansı aşağı düşürüyor ama oyuncularımdan memnunum. Çok fazla pozisyona girdi. Gol beklentisine baktığımızda çok şanssızdık. Bugün olmayacak mı düşüncesine de getirdi insanları. Üstesinden gelmeyi başardık. Giren oyuncuların oyuna kattığı performans... Çok önemli bir taraftar gücüne de sahibiz. Ağır bir mağlubiyetin ardından bugün başladık. Onlara sürekli performans veriyoruz.
Sosyal medya üzerinden sürekli kulübü karıştırmak isteyenler var. Bu bazen içerimizde de oluyor. Gerçek Galatasaraylılarla birlitke yol yürüyeceğiz. Futbolcular 1 senelik uzun bir maratonun ardından sezona başladı. İki sene üst üste şampiyon olan takımın adaptasyonu zor olabiliyor. Kazanma azmimiz üst düzeydeydi ve bunu geliştirmemizi gerekiyor.
Yeni sezonla birlikte haftalar geçtikçe daha da iyi olacağız. Hem fiziksel hem de mental olarak daha iyi noktaya geleceğiz"