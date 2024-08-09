Başkan Erdoğan’dan futbol kulüplerine başarı dileği

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Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla bu sezon mücadele edecek tüm futbol kulüplerine başarılar diledi.

Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bugün başlayan 2024-2025 sezonunda tüm futbol takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Tüm kulüplerimizin, oynayacakları birbirinden güzel maçlar ile futbol aşkıyla yürekleri coşan milletimize tam anlamıyla bir futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum. Gençlik yıllarında sporla bilfiil ilgilenmiş, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanı'yım. Ülkemizin futbol başta olmak üzere sporun bütün dallarındaki başarılarını artırmaya, bulunduğumuz makamların ötesinde şahsen de çok büyük önem veriyorum. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi samimiyetle teşvik ettim. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız.