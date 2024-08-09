Galatasaray’ın Lucas Digne teklifi ortaya çıktı!

Bu sezon an itibarıyla dünyada transfere en çok bonservis bedeli ödeyen (176 milyon Euro) kulüp konumundaki Aston Villa'da bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. İşte bu isimlerden biri olan Lucas Digne için de Galatasaray, devreye girmiş durumda.



GÖZDEN DÜŞTÜ



Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin, Digne'yi kadrosunda düzenli olarak oynatmayı düşünmediği biliniyor. Çünkü İngiltere Premier Ligi ekibi sol bek pozisyonuna, geçen sezonu Borussia Dortmund'da kiralık geçiren Chelsea'den Ian Maatsen'i aldı. Hollandalı futbolcu için 44.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.