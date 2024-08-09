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Galatasaray'ın Lucas Digne teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray, Lucas Digne için Aston Villa'ya 7 milyon euro'luk maaşını önermeyi teklif etti. Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin, Digne'yi kadrosunda düzenli olarak oynatmayı düşünmediği biliniyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 16:58 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 16:58
Galatasaray’ın Lucas Digne teklifi ortaya çıktı!

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Bu sezon an itibarıyla dünyada transfere en çok bonservis bedeli ödeyen (176 milyon Euro) kulüp konumundaki Aston Villa'da bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. İşte bu isimlerden biri olan Lucas Digne için de Galatasaray, devreye girmiş durumda.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin, Digne'yi kadrosunda düzenli olarak oynatmayı düşünmediği biliniyor. Çünkü İngiltere Premier Ligi ekibi sol bek pozisyonuna, geçen sezonu Borussia Dortmund'da kiralık geçiren Chelsea'den Ian Maatsen'i aldı. Hollandalı futbolcu için 44.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Lucas DigneLucas Digne

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sol bekte Köhn'ün performansından çok memnun olmayan Cim Bom'un, Fransız futbolcu için ilk teklifini Ada ekibine gönderdiği bildirildi. 31 yaşındaki oyuncu için kiralık teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar'ın, sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncunun yaklaşık 7 milyon euro'luk maaşını da karşılamaya hazır olduğunu karşı tarafa ilettiği bildirildi. İngilizler'in düşünmek için süre istedikleri konuşuluyor.

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