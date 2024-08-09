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Fenerbahçe için heyecanlandıran gelişme! Bu hamlesi olay oldu

Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Jose Mourinho'nun istediği isimleri alma konusunda kararlı olan Kanarya'da geniş bir harekat yürütülüyor. Daha önce gündeme gelen ve Galatasaray'ın da bir dönem istediği yıldız oyuncu, flaş bir hamle yaptı ve herkesi heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 21:21 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 21:36
Fenerbahçe için heyecanlandıran gelişme! Bu hamlesi olay oldu

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Yeni sezonda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Edin Dzeko Lille karşısında gol atmayı başaramadıEdin Dzeko Lille karşısında gol atmayı başaramadı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaşan Kanarya, 80'inci dakikada 1-1'i yakaladığı mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Nispeten avantajı bulunsa da turu geçmek için rakibini en az 2 farklı yenmek zorunda.

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Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

KADIKÖY'E YILDIZ YAĞDI,

Kanarya, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun gibi futbolcularla kadrosunu takviye etti.

Fred Lugano maçında sakatlanmıştıFred Lugano maçında sakatlanmıştı

ORTA SAHA ÖNCELİKLİ BÖLGE

Sarı lacivertli ekibin en önemli oyuncularından biri olan Fred'in Lugano ile oynanan maçta sakatlanması sonrası orta sahaya yapmayı planladığı transfere hız verildi.

Rade KrunicRade Krunic

Sambacı yıldızın yanı sıra Rade Krunic'in vasatı aşamaması, Zajc ve Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi nedeniyle bir an önce görüşmelere son verilmesi planlanıyor.

Birçok futbolcu ile temaslarda bulunan yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda daha önce de gündeminde yer alan isimleri değerlendiriyor.

Cameron PuertasCameron Puertas

PUERTAS BOMBASI

O isimlerden biri de Cameron Puertas. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Belçika temsilcisinde forma giyen yıldız futbolcu, sarı lacivertli ekibi ve Dusan Tadic'i takip etmeye başladı.

Cameron PuertasCameron Puertas

10 numara mevkisinde de forma giyebilen ve takımına bugüne kadar çok önemli katkı veren yıldız futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını da beraberinde getirdi. Kanarya'nın Belçika basınında çıkan haberlere göre resmi tekif yapabileceği dile getirildi.

Cameron PuertasCameron Puertas

Cameron Puertas bu sezon Union SG formasıyla 4 maça çıktı. 2 gol attı.

Cameron PuertasCameron Puertas

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Puertas'ın, Union SG ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.

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