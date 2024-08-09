Fred Lugano maçında sakatlanmıştı ORTA SAHA ÖNCELİKLİ BÖLGE Sarı lacivertli ekibin en önemli oyuncularından biri olan Fred'in Lugano ile oynanan maçta sakatlanması sonrası orta sahaya yapmayı planladığı transfere hız verildi.

Rade Krunic Sambacı yıldızın yanı sıra Rade Krunic'in vasatı aşamaması, Zajc ve Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi nedeniyle bir an önce görüşmelere son verilmesi planlanıyor.

Birçok futbolcu ile temaslarda bulunan yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda daha önce de gündeminde yer alan isimleri değerlendiriyor.

Cameron Puertas PUERTAS BOMBASI O isimlerden biri de Cameron Puertas. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Belçika temsilcisinde forma giyen yıldız futbolcu, sarı lacivertli ekibi ve Dusan Tadic'i takip etmeye başladı.