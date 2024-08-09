Yeni sezonda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarına devam ediyor.
Yeni sezonda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarına devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaşan Kanarya, 80'inci dakikada 1-1'i yakaladığı mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Nispeten avantajı bulunsa da turu geçmek için rakibini en az 2 farklı yenmek zorunda.
ORTA SAHA ÖNCELİKLİ BÖLGE
Sarı lacivertli ekibin en önemli oyuncularından biri olan Fred'in Lugano ile oynanan maçta sakatlanması sonrası orta sahaya yapmayı planladığı transfere hız verildi.
Sambacı yıldızın yanı sıra Rade Krunic'in vasatı aşamaması, Zajc ve Crespo'nun da kadroda düşünülmemesi nedeniyle bir an önce görüşmelere son verilmesi planlanıyor.
Birçok futbolcu ile temaslarda bulunan yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda daha önce de gündeminde yer alan isimleri değerlendiriyor.
PUERTAS BOMBASI
O isimlerden biri de Cameron Puertas. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden biri olan Belçika temsilcisinde forma giyen yıldız futbolcu, sarı lacivertli ekibi ve Dusan Tadic'i takip etmeye başladı.
Cameron Puertas bu sezon Union SG formasıyla 4 maça çıktı. 2 gol attı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Puertas'ın, Union SG ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.