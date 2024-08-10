Stephen Curry için Yusuf Dikeç benzetmesi!

Dünyanın gözünü çevirdiği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda nefes kesen bir final karşılaşmasına tanıklık edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'yı 98-87 yenerek beşinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
Dünyanın gözünü çevirdiği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda nefes kesen bir final karşılaşmasına tanıklık edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'yı 98-87 yenerek beşinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya Lebron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Devin Booker ve Joel Embid 5'i ile başlayan Amerika, Steve Kerr yönetiminde rakibi karşısında üstün olan taraftı.
Karşılaşmada 24 sayı ata Stephen Curry, bu alanda maçın en iyisi olurken 1 raibaund ve 5 asistlik performans da sergiledi. 12 kez denediği 3 sayılık atışların 8'inde isabet sağladı.
Finalin ardından Paris 2024'e atış yaparken ortaya koyduğu duruşla fenomen haline gelen milli sporcumuz Yusuf Dikeç yine gündem oldu. Maçın en skorer ismi Stephen Cury, Yusuf Dikeç ile kıyaslanarak; "Hangisi daha iyi atıcı" yorumları yapıldı.