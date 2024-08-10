Stephen Curry için Yusuf Dikeç benzetmesi!

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Dünyanın gözünü çevirdiği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda nefes kesen bir final karşılaşmasına tanıklık edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'yı 98-87 yenerek beşinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Stephen Curry Karşılaşmaya Lebron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Devin Booker ve Joel Embid 5'i ile başlayan Amerika, Steve Kerr yönetiminde rakibi karşısında üstün olan taraftı.