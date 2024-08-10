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Stephen Curry için Yusuf Dikeç benzetmesi!

Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'yı 98-87 yenerek altın madalyaya uzandı. Bu başarıyı üst üste beşinci kez tekrarlayan Amerika'da karşılaşmayı 24 sayı ile tamamlayan Stephen Curry için Yusuf Dikeç paylaşımları yapıldı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 01:13 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 01:13
Stephen Curry için Yusuf Dikeç benzetmesi!

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Dünyanın gözünü çevirdiği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda nefes kesen bir final karşılaşmasına tanıklık edildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'yı 98-87 yenerek beşinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Stephen CurryStephen Curry

Karşılaşmaya Lebron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Devin Booker ve Joel Embid 5'i ile başlayan Amerika, Steve Kerr yönetiminde rakibi karşısında üstün olan taraftı.

Stephen CurryStephen Curry

Karşılaşmada 24 sayı ata Stephen Curry, bu alanda maçın en iyisi olurken 1 raibaund ve 5 asistlik performans da sergiledi. 12 kez denediği 3 sayılık atışların 8'inde isabet sağladı.

Stephen CurryStephen Curry

Finalin ardından Paris 2024'e atış yaparken ortaya koyduğu duruşla fenomen haline gelen milli sporcumuz Yusuf Dikeç yine gündem oldu. Maçın en skorer ismi Stephen Cury, Yusuf Dikeç ile kıyaslanarak; "Hangisi daha iyi atıcı" yorumları yapıldı.

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