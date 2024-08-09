Fenerbahçe Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu için harekete geçti!

Orta saha transferi için yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de rota İngiltere'den Chelsea'ye döndü. Sarı-Lacivertliler, İngiliz devinin iki genç yeteneği Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu'dan birini kiralamayı planlıyor.

89 MİLYON EURO ÖDENDİ



Mario Branco, daha önce Ugochukwu'yu yönetime sunmuştu. Geçen sezon Rennes'den 27 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu fazla forma şansı bulamadı. İngiliz ekibi, Laiva için ise yine geçen sezon 62 milyon euro ödemişti. Ancak Belçikalı yıldız sakatlığının da etkisiyle bekleneni veremedi.