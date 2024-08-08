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İlkay Gündoğan neden İstanbul'a geldi? Süper Lig'e mi transfer oluyor? Transfer iddiaları sonrası açıklama

Futbol hayatını FC Barcelona'da sürdüren gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi. Deneyimli futbolcunun adının Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmasının ardından yaşanan bu gelişme hem iki takım taraftarlarını hem de futbol severleri heyecanlandırdı. Peki, İlkay Gündoğan neden İstanbul'a geldi? Süper Lig'e mi transfer oluyor? Kendisi açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 17:14 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:10
İlkay Gündoğan neden İstanbul’a geldi? Süper Lig’e mi transfer oluyor? Transfer iddiaları sonrası açıklama

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Süper Lig'in devleri kadrolarını güçlendirebilmek adına transfer döneminin son anına kadar mücadele verecek. Özellikle geçen sezondan bu yana büyük bir savaşa dönen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde bazı futbolcular konusundaki çalımlar aylarca konuşuldu ve gündemdeki yerini koruyor. Bu yaz da yine birçok ortak isim üzerinde transfer görüşmeleri yaptılar.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıyaFenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya

Fenerbahçe kadrosunu 6 oyuncuyla güçlendirdi. Galatasaray'da ise bu sayı 4'te kaldı. İki takımın da tek hedefi sezonu şampiyon olarak tamamlayıp yıldızlarına bir yenisini daha eklemek. Kanarya 4, Cimbom ise 5'inci yıldızı yakasına takmayı hedefliyor.

Youssef En-NesyriYoussef En-Nesyri

İşte iki dev kulübün kadrosuna kattığı futbolcular

Fenerbahçe
Levent Mercan
Cenk Tosun
Çağlar Söyüncü
Oğuz Aydın
Allan Saint-Maximin
Youssef En-Nesyri

Hakim ZiyechHakim Ziyech

Galatasaray

Hakim Ziyech (Opsiyonu kullanıldı)
Michy Batshuayi
Elias Jelert
Gabriel Sara

İlkay Gündoğan İstanbul'da reklam görüşmeleri yapacakİlkay Gündoğan İstanbul'da reklam görüşmeleri yapacak

İki ezeli rakibin rekabetlerini yaşadığı alanladan biri olan transferde de sıcak saatler yaşanıyor. Hem sarı lacivertlilerin hem sarı kırmızılıların listesindeki bir isim Türkiye'ye ayak bastı.

İlkay Gündoğan İstanbul'a geldiİlkay Gündoğan İstanbul'a geldi

İspanyol basınının haberine göre FC Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan dünya yıldızı orta sahanın bu hamlesi iki takım taraftarının da heyecanlanmasına neden oldu.

İlkay Gündoğan sık sık Türkiye'ye geliyorİlkay Gündoğan sık sık Türkiye'ye geliyor

Havalimanında çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan 33 yaşındaki futbolcu eşiyle birlikte iki günlük tatil nedeniyle İstanbul'a gelme kararı almıştı. Almanya Milli Takımı'nda oynayan orta sahanın reklam görüşmeleri yapacağı öne sürüldü.

İlkay Gündoğan EURO 2024'te de mücadele ettiİlkay Gündoğan EURO 2024'te de mücadele etti

DURUMU NET DEĞİL

Geçtiğimiz sezon 51 maçta Katalan temsilcisinin formasını terleterek 5 gol atan ve 14 de asist yapan İlkay Gündoğan, performansıyla takdir toplamayı başarmıştı. Ancak şu ana kadar İspanya'daki geleceği şekillenmedi.

İlkay Gündoğan 51 maçta 5 gol atıp 14 de asist yaptıİlkay Gündoğan 51 maçta 5 gol atıp 14 de asist yaptı

Yeni teknik direktör Hansi Flick'in, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istediği ifade edilirken, Barcelona yönetiminin yüksek maaşlı oyunculardan biri olan Gündoğan ile yolları ayırma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

İşte İlkay Gündoğan'ın görüntülendiği anlar...

İlkay Gündoğan ve eşiİlkay Gündoğan ve eşi

iLKAY GÜNDOĞANiLKAY GÜNDOĞAN

BELKİ BİR GÜN AMA BU YAZ OLMAZ

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlkay Gündoğan reklam çekimi için geldiğini ifade ederek; "Reklam çekimi için geldim. Belki bir gün olur ama bu yaz olmaz. Türkiye'yi çok seviyorum. İlerleyen dönemlerde olabilir. Arda ile daha orada kapışacağız. Futbolda her şey olabilir" dedi.

İlkay Gündoğan neden İstanbul'a geldi?

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