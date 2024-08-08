İlkay Gündoğan neden İstanbul’a geldi? Süper Lig’e mi transfer oluyor? Transfer iddiaları sonrası açıklama

Yeni teknik direktör Hansi Flick'in, deneyimli oyuncunun takımda kalmasını istediği ifade edilirken, Barcelona yönetiminin yüksek maaşlı oyunculardan biri olan Gündoğan ile yolları ayırma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

iLKAY GÜNDOĞAN

BELKİ BİR GÜN AMA BU YAZ OLMAZ

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlkay Gündoğan reklam çekimi için geldiğini ifade ederek; "Reklam çekimi için geldim. Belki bir gün olur ama bu yaz olmaz. Türkiye'yi çok seviyorum. İlerleyen dönemlerde olabilir. Arda ile daha orada kapışacağız. Futbolda her şey olabilir" dedi.