İlkay Gündoğan neden İstanbul’a geldi? Süper Lig’e mi transfer oluyor? Transfer iddiaları sonrası açıklama

Süper Lig'in devleri kadrolarını güçlendirebilmek adına transfer döneminin son anına kadar mücadele verecek. Özellikle geçen sezondan bu yana büyük bir savaşa dönen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesinde bazı futbolcular konusundaki çalımlar aylarca konuşuldu ve gündemdeki yerini koruyor. Bu yaz da yine birçok ortak isim üzerinde transfer görüşmeleri yaptılar.
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya
Fenerbahçe kadrosunu 6 oyuncuyla güçlendirdi. Galatasaray'da ise bu sayı 4'te kaldı. İki takımın da tek hedefi sezonu şampiyon olarak tamamlayıp yıldızlarına bir yenisini daha eklemek. Kanarya 4, Cimbom ise 5'inci yıldızı yakasına takmayı hedefliyor.
Youssef En-Nesyri
İşte iki dev kulübün kadrosuna kattığı futbolcular
Fenerbahçe
Levent Mercan
Cenk Tosun
Çağlar Söyüncü
Oğuz Aydın
Allan Saint-Maximin
Youssef En-Nesyri