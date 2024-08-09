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Chelsea'den Beşiktaş'a Diego Moreira ve Renato Veiga önerisi!

Sol bek, kanat forvet ve ön libero için arayışta olan Beşiktaş'a Chelsea'den Diego Moreira ve Renato Veiga önerildi. Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile bir araya gelen Friedel, aradıkları oyuncu profillerini aktarırken Cudicini, kiralık gönderme planlarının olduğu iki oyuncu sundu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 11:39 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 11:39
Chelsea’den Beşiktaş’a Diego Moreira ve Renato Veiga önerisi!

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Beşiktaş'ta sol bek, kanat forvet ve ön libero için yoğun mesai devam ediyor.

Beşiktaş'ın önceliği, her iki kanatta da oynayabilen bir isim. Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, İspanya'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kulübün temsilcisinin katıldığı etkinlikte temaslarda bulundu.

Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanının başında yer alan Carlo Cudicini ile bir araya gelen Friedel, aradıkları oyuncu profillerini aktarırken Cudicini, kiralık gönderme planlarının olduğu iki oyuncu sundu. Bu isimlerden biri Diego Moreira, diğeri ise Renato Veiga. Moreira'yı geçen sezon Benfica'dan transfer eden ve ligin ikinci yarısı da Lyon'a kiralayan Chelsea, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gündeme getirdi.

Ayrıca Beşiktaş'ın aradığı orta saha profiline uygun olarak da Basel'den transfer ettikleri 21 yaşındaki Veiga'yı sundu. Friedel, temasları yönetime aktaracak, ardından girişim yapılacak oyuncular belli olacak.

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