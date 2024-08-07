Üst üste kazandığı iki şampiyonluk sonrasında gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray, bu sezona da çok iddialı başladı. Ancak Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 5-0'lık yenilgi hesapları değiştirdi.
Üst üste kazandığı iki şampiyonluk sonrasında gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray, bu sezona da çok iddialı başladı. Ancak Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 5-0'lık yenilgi hesapları değiştirdi.
Teknik Direktör Okan Buruk, bazı oyuncuları gözden çıkardı. O isimlerden biri Derrick Köhn oldu. Derbi performansı tatmin etmeyen Alman yıldızın gönderilmesine karar verildi.
Galatasaray bu sezon kadrosuna 4 futbolcu kattı. Kadrosunu korumayı başaran Aslan'da önemli hameleler gerçekleştirildi. Kulüp tarihinin bonservis rekoru kırıldı.
İlk imza Hakim Ziyech'ten geldi. Faslı futbolcunun takımda kalmasına karar verildi ve opsiyonu kullanıldı. Yıldız futbolcunun maaşı 2 milyon 850 bin euro olarak açıklandı.
Mauro Icardi'nin alternatifini belirlemek isteyen Cimbom, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bir süre transferde sessiz kalan Aslan'ın üçüncü hamlesi Elias Jelert oldu. Danimarkalı sağ bek için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeneceği KAP'a bildirildi.
Orta sahayı garanti altına almak isteyen yönetimin bombası ise Gabriel Sara'ydı. Brezilyalı futbolcunun kulübü Norwich ile 18 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Böylelikle en çok bonservis ödenen oyuncu olarak tarihe geçti. Ayrıca Süper Lig'in de en pahalı transferlerinden biri oldu.
KÖHN İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Derrick Köhn'ü gözden çıkaran Galatasaray'da sol bek hamlesi için kollar sıvandı. Adaylar da belirlendi. Her geçen gün yeni isimler eklenmeye devam ediyor.
Adreslerden biri de Gabriel Sara'nın geldiği Championship. Gözünü Ada'ya diken teknik heyet ve yönetim, flaş bir isimle görüşmelere başladı. Kulübüyle de kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacak.
Cimbom, geçen sezon devre arasında 3.35 milyon euroya kadrosuna kattığı Derrick Köhn için 10 milyon euro talep ediyor. Şu ana kadar gelen tek resmi teklif ise Rusya'dan ancak bu seviyede değil. Ruslar 7 milyon euro önerdi. Görüşmeler devam ediyor.
SOLA ASİST KRALI: LEIF DAVIS
Derrick Köhn'ün satılması halinde yeni hamle için temaslar hızlandırılacak. Gündemdeki isimlerden biri Leif Davis. Ipswich Town'da oynayan sol bek için ilk temas kuruldu. 24 yaşındaki futbolcunun durumu soruldu.
1.2 milyon euro karşılığında 2022 yazında Leeds United'dan Ipswich Town'a transfer olan Davis, takımının ilk olarak League One'dan Championship'e ardından da Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.
UZATMAK İSTEMİYOR
Galatasaray daha önce Gabriel Sara'yı aldığı Championship'ten bu kez de Laif Davis'i alarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz oyuncunun opsiyon maddesi var. Ancak bunu kulüp kullanmak istese de Davis bu düşünceye sıcak değil. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozu ile bir transferi daha bitirmeye çalışacağı öğrenildi.