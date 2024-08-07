Derrick Köhn'ün gidişi için hazırlıklar sürüyor Adreslerden biri de Gabriel Sara'nın geldiği Championship. Gözünü Ada'ya diken teknik heyet ve yönetim, flaş bir isimle görüşmelere başladı. Kulübüyle de kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacak.

Derrick Köhn'e tek teklif Rusya'dan geldi Cimbom, geçen sezon devre arasında 3.35 milyon euroya kadrosuna kattığı Derrick Köhn için 10 milyon euro talep ediyor. Şu ana kadar gelen tek resmi teklif ise Rusya'dan ancak bu seviyede değil. Ruslar 7 milyon euro önerdi. Görüşmeler devam ediyor.

Leif Davis Galatasaray'ın listesinde SOLA ASİST KRALI: LEIF DAVIS Derrick Köhn'ün satılması halinde yeni hamle için temaslar hızlandırılacak. Gündemdeki isimlerden biri Leif Davis. Ipswich Town'da oynayan sol bek için ilk temas kuruldu. 24 yaşındaki futbolcunun durumu soruldu.

Leif Davis 1.2 milyon euroya Ipswich Town'a transfer oldu 1.2 milyon euro karşılığında 2022 yazında Leeds United'dan Ipswich Town'a transfer olan Davis, takımının ilk olarak League One'dan Championship'e ardından da Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.