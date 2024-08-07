SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan sol beke fırtına gibi transfer! Asistlerin kralı için görüşmeler başladı

Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray gaza bastı. Sarı kırmızılılar, Derrick Köhn'ü gözden çıkarmasının ardından aradığı sol bek için isim belirlemeye devam ediyor. Listede birbirinden önemli futbolcular var. Geçen sezonu 21 asistle tamamlayan oyuncu için girişimler başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 10:17 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:23
Galatasaray’dan sol beke fırtına gibi transfer! Asistlerin kralı için görüşmeler başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üst üste kazandığı iki şampiyonluk sonrasında gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray, bu sezona da çok iddialı başladı. Ancak Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 5-0'lık yenilgi hesapları değiştirdi.

Galatasaray 4 transfer yaptıGalatasaray 4 transfer yaptı

Teknik Direktör Okan Buruk, bazı oyuncuları gözden çıkardı. O isimlerden biri Derrick Köhn oldu. Derbi performansı tatmin etmeyen Alman yıldızın gönderilmesine karar verildi.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olduGabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu

Galatasaray bu sezon kadrosuna 4 futbolcu kattı. Kadrosunu korumayı başaran Aslan'da önemli hameleler gerçekleştirildi. Kulüp tarihinin bonservis rekoru kırıldı.

Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu!Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu!
Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu!

Hakim ZiyechHakim Ziyech

İlk imza Hakim Ziyech'ten geldi. Faslı futbolcunun takımda kalmasına karar verildi ve opsiyonu kullanıldı. Yıldız futbolcunun maaşı 2 milyon 850 bin euro olarak açıklandı.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Mauro Icardi'nin alternatifini belirlemek isteyen Cimbom, Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Belçikalı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Elias JelertElias Jelert

Bir süre transferde sessiz kalan Aslan'ın üçüncü hamlesi Elias Jelert oldu. Danimarkalı sağ bek için Kopenhag'a 9 milyon euro ödeneceği KAP'a bildirildi.

Gabriel SaraGabriel Sara

Orta sahayı garanti altına almak isteyen yönetimin bombası ise Gabriel Sara'ydı. Brezilyalı futbolcunun kulübü Norwich ile 18 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Böylelikle en çok bonservis ödenen oyuncu olarak tarihe geçti. Ayrıca Süper Lig'in de en pahalı transferlerinden biri oldu.

Derrick Köhn Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa sonrası gözden çıkarıldıDerrick Köhn Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa sonrası gözden çıkarıldı


KÖHN İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Derrick Köhn'ü gözden çıkaran Galatasaray'da sol bek hamlesi için kollar sıvandı. Adaylar da belirlendi. Her geçen gün yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

Derrick Köhn'ün gidişi için hazırlıklar sürüyorDerrick Köhn'ün gidişi için hazırlıklar sürüyor

Adreslerden biri de Gabriel Sara'nın geldiği Championship. Gözünü Ada'ya diken teknik heyet ve yönetim, flaş bir isimle görüşmelere başladı. Kulübüyle de kısa süre içerisinde pazarlık masasına oturacak.

Derrick Köhn'e tek teklif Rusya'dan geldiDerrick Köhn'e tek teklif Rusya'dan geldi

Cimbom, geçen sezon devre arasında 3.35 milyon euroya kadrosuna kattığı Derrick Köhn için 10 milyon euro talep ediyor. Şu ana kadar gelen tek resmi teklif ise Rusya'dan ancak bu seviyede değil. Ruslar 7 milyon euro önerdi. Görüşmeler devam ediyor.

Leif Davis Galatasaray'ın listesindeLeif Davis Galatasaray'ın listesinde

SOLA ASİST KRALI: LEIF DAVIS

Derrick Köhn'ün satılması halinde yeni hamle için temaslar hızlandırılacak. Gündemdeki isimlerden biri Leif Davis. Ipswich Town'da oynayan sol bek için ilk temas kuruldu. 24 yaşındaki futbolcunun durumu soruldu.

Leif Davis 1.2 milyon euroya Ipswich Town'a transfer olduLeif Davis 1.2 milyon euroya Ipswich Town'a transfer oldu

1.2 milyon euro karşılığında 2022 yazında Leeds United'dan Ipswich Town'a transfer olan Davis, takımının ilk olarak League One'dan Championship'e ardından da Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı.

Leif Davis asistleri ile ön plana çıkıyorLeif Davis asistleri ile ön plana çıkıyor

Son iki sezonda 86 karşılaşmaya çıkarak çok istikrarlı bir dönem geçiren yıldız futbolcu, 5 gol kaydedip 35 de asist üreterek kalitesini ispatladı ve birçok beki kıskandırdı.

Leif DavisLeif Davis

UZATMAK İSTEMİYOR

Galatasaray daha önce Gabriel Sara'yı aldığı Championship'ten bu kez de Laif Davis'i alarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz oyuncunun opsiyon maddesi var. Ancak bunu kulüp kullanmak istese de Davis bu düşünceye sıcak değil. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozu ile bir transferi daha bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Batı’ya hem sıcaklık hem poyraz, 8 ile gök gürültülü yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 Ağustos 2024 hava durumu
Kerem Aktürkoğlu’ndan sabaha karşı paylaşım geldi! Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu | Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
SON DAKİKA