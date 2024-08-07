PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe yenildi hesaplar değişti! Ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA sıralaması...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanına çıktı. Temsilcimiz 80'inci dakikasında 1-1'i yakaladığı mücadelenin son anlarında şanssız bir gol yiyerek karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı. Bu sonuç sonrasında Avrupa kupaları listesinde de değişiklik yaşandı ve Türkiye bir basamak aşağı indi. Peki, ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA sıralaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:02 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 09:02
Fenerbahçe yenildi hesaplar değişti! Ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA sıralaması...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho ve birçok yıldız transferi ile sezona başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu eledikten sonra Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçına deplasmanda çıktı.

Ferdi Kadıoğlu enerjisiyle yine ön plandaydıFerdi Kadıoğlu enerjisiyle yine ön plandaydı

Mücadeleye iyi başlayamayan Kanarya, 12'inci dakikada 1-0 yenik duruma düştü. Bazı fırsatlar da bulmasına rağmen role çeviremeyen temsilcimiz, ikinci yarıdaki iyi futbolunu İrfan Can Kahveci'nin mütiş frikik golü ile süsledi. Ancak bitime saniyeler kala Çağlar Söyüncü'ye çarpan top ağlarla buluşunca karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Dominik Livakovic maç boyunca önemli kurtarışlara imza attıDominik Livakovic maç boyunca önemli kurtarışlara imza attı

Fenerbahçe'nin aldığı bu mağlubiyet sonrası Türkiye'nin sırasında da gerileme yaşandı. Çekya'nın gerisine düştüğümüz hafta itibarıyla artık her maç çok daha kritik hale geldi.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

Ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA sıralaması...

1- İNGİLTERE: 85.732

2- İTALYA: 75.356

3- İSPANYA: 70.561

4- ALMANYA: 67.910

5- FRANSA: 55.307

6- HOLLANDA: 52.316

7- PORTEKİZ: 46.816

8- BELÇİKA: 41.900

9- ÇEKYA: 34.850

10- TÜRKİYE: 34.800

11- İSRAİL: 29.750

12- NORVEÇ: 29.500

13 - YUNANİSTAN: 28.250

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
SON DAKİKA