Fenerbahçe yenildi hesaplar değişti! Ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA sıralaması...

Jose Mourinho ve birçok yıldız transferi ile sezona başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu eledikten sonra Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçına deplasmanda çıktı.
Jose Mourinho ve birçok yıldız transferi ile sezona başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu eledikten sonra Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşti. Sarı lacivertliler ilk maçına deplasmanda çıktı.
Mücadeleye iyi başlayamayan Kanarya, 12'inci dakikada 1-0 yenik duruma düştü. Bazı fırsatlar da bulmasına rağmen role çeviremeyen temsilcimiz, ikinci yarıdaki iyi futbolunu İrfan Can Kahveci'nin mütiş frikik golü ile süsledi. Ancak bitime saniyeler kala Çağlar Söyüncü'ye çarpan top ağlarla buluşunca karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin aldığı bu mağlubiyet sonrası Türkiye'nin sırasında da gerileme yaşandı. Çekya'nın gerisine düştüğümüz hafta itibarıyla artık her maç çok daha kritik hale geldi.
Ülke puanında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA sıralaması...