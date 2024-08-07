SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Gabriel Sara ile kadrosunu güçlendirirken, gündemdeki bir başka isimde ise beklenmedik sorun ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 11:42 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 10:09
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozulmuş durumda. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan tarihi bir fark yiyen sarı kırmızılılar gözünü lig maçına çevirdi.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Cuma günü açılış karşılaşmasında Hatayspor ile mücadele edecek olan Galatasaray'da tek düşünce sahadan galip ayrılarak kötü havayı dağıtmak.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürüren sarı kırmızılılarda transfer konusunda da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

SARA'NIN İMZASI MORAL OLDU

Beşiktaş mağlubiyetiyle morallerin bozulduğu Galatasaray'da Gabriel Sara transferi camiaya moral oldu. Yıldız futbolcunun gelişi, sarı-kırmızılı taraftarları teselli etti.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

ZAHA GELİŞMESİ

Öte yandan Galatasaray'da, ağır Beşiktaş yenilgisinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcunun biletini derbi maçından sonra kesti.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Wilfried Zaha'yı gazetecilerin önünde eleştirmişti.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

SOL BEKE TANIDIK ADAY

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında hezimete uğrayan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Gabriel Sara'yı rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı kırmızılılar'da şimdiki hedef ise sol bek.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

KÖHN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yıllardır kanayan yara olan bu bölgeye geçen sezon devre arasında Derrick Köhn transfer edildi.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Ancak Gana asıllı Alman oyuncunun, teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini karşılayamamasının ardından yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

ÖNCELİK RIDVAN YILMAZ

Rusya'dan talipleri olan Köhn'ü satmaya hazırlanan yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise doldurmak için tanıdık isme yöneldi. Öncelik Glasgow Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Geçen sezonun devre arasında da Rıdvan için girişimler yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu hafta milli oyuncu için yeniden harekete geçilecek.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

BEŞİKTAŞ KORKUSU

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'ın teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsız.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Sebebi ise; siyah-beyazlı taraftarlardan gelecek tepkiler. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bu yönde ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray’a transferde şok! Beşiktaş korkusu sardı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Adana peş peşe sallandı! 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde deprem
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var
Spor yazarları Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi: Rövanş hiç kolay olmayacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Batı’ya hem sıcaklık hem poyraz, 8 ile gök gürültülü yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 Ağustos 2024 hava durumu
Kerem Aktürkoğlu’ndan sabaha karşı paylaşım geldi! Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu | Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan
Youtube’de rezil video: Dila Kent’in çocukları hedef alan ahlaksız içeriği! LGBT güzellemesi yaptı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
SON DAKİKA