Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı kırmızılı ekip acil eylem planını devreye soktu.
Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı kırmızılı ekip acil eylem planını devreye soktu.
Buna göre birçok isimle vedalaşılacak ve takım bulmasalar dahi bazılarının gözünün yaşına bakılmayacak.
Bileti kesilen bu isimlerden ikisi için de bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
Öte yandan yeni sol bek arayışına başlayan Galatasaray, mevcutta oynaması beklenen Derrick Köhn'ü de satacak.
İşte Köhn'ün yanı sıra sarı kırmızılıların 'takımdan ayrılabilir' raporu verdiği isimler:
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri ise değerlendirmeye alacak.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez konusunda ise tok satıcı rolünde.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Zaha ve Ziyech de takımdan ayrılacaklar listesine dahil edildi.