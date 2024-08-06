SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da tam 7 ayrılık birden!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Süper Kupa'da alınan 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin yankısı sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un tam 7 ismin biletini kestiği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 15:59 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 15:59
Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı kırmızılı ekip acil eylem planını devreye soktu.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Buna göre birçok isimle vedalaşılacak ve takım bulmasalar dahi bazılarının gözünün yaşına bakılmayacak.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Bileti kesilen bu isimlerden ikisi için de bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Öte yandan yeni sol bek arayışına başlayan Galatasaray, mevcutta oynaması beklenen Derrick Köhn'ü de satacak.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

İşte Köhn'ün yanı sıra sarı kırmızılıların 'takımdan ayrılabilir' raporu verdiği isimler:

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri ise değerlendirmeye alacak.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez konusunda ise tok satıcı rolünde.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

NTV Spor'da yer alan habere göre; Zaha ve Ziyech de takımdan ayrılacaklar listesine dahil edildi.

Galatasaray’da tam 7 ayrılık birden!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini A Haber’de açıkladı: 2025’te rahatlamayı göreceğiz
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Ordu’da saldırıya uğrayan savcı Mücahit Şamil Koca’nın ifadesi ortaya çıktı: Yumruk yedim, 9,5 aylık kızım yaralandı...
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Sergey Şoygu’nun Tahran ziyareti Batı’da bomba etkisi yarattı! Rusya İran’a füze mi verecek?
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
BUNU YAP EMEKLİ MAAŞINI YÜZDE 30 ARTIR! Başvuru tarihine dikkat! Emekli maaşı nasıl yükseltilir?
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Oruç Reis’in Somali çıkarması Fransızları rahatsız etti! Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın milli enerji vizyonu meyvelerini veriyor
Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip Sokakları karıştırın talimatı verdi... Kimse Türkçe konuşmasın
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan flaş açıklama | Ordu’da savcıya saldırı olayı: Fondaş medyaya tepki
SON DAKİKA