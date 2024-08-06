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Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Olimpiyatlarında finale çıktı

Son dakika haberleri... Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 23:43 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:48
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Olimpiyatlarında finale çıktı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı final mücadelesinde Aira Villagas'la karşı karşıya geldi.



Filipinli rakibini eden Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te finale yükseldi.



Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan milli boksör, kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğu için finale çıkacak.



Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

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