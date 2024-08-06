Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Olimpiyatlarında finale çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu , yarı final mücadelesinde Aira Villagas'la karşı karşıya geldi.

Filipinli rakibini eden Buse Naz Çakıroğlu , Paris 2024'te finale yükseldi.





Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan milli boksör, kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğu için finale çıkacak.