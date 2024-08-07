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Dünya rekoru kıran Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Milli atıcı Yusuf Dikeç bir eli cepte bir eli tetikte maça çıktı. Karizmatik hareketiyle dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı. Sırıkla atlamada rekor kıran Armand Duplantis de aynı pozu verince mesaj yolladı: Bizden öğreneceği çok şey var.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Dünya rekoru kıran Armand Duplantis’ten Yusuf Dikeç pozu!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ne madalyaları ne de yarışları ile anıldı. Çünkü gündemde sadece Yusuf Dikeç vardı. Milli atıcı Yusuf Dikeç teçhisatsız podyuma çıktı. Rakibini yenip gümüş madalyayı kaptı.

Maskesiz ve kulaksız bir şekilde yarışan Dikeç'in karizmatik ve özgüvenli pozu dünya gündemini salladı. Adına hesaplar açıldı, animasyonlar yapıldı. Olimpiyata katılan sporcular bile Dikeç'in hareketini yaptı. Onlar arasında Armand Duplantis de vardı. İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada Olimpiyat rekoru kırdı. Zaferini Dikeç'in pozu ile kutladı.

2028'TE ALTIN ALACAĞIZ
Bunun üzerine Dikeç "Sonuçta dünyaya örnek olmak güzel bir duygu. İnşallah 2028'de altın madalya alarak daha çok örnek olacağız" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu arada Armand Duplantis'in hareketinin arkasında, sırıkla atlamada olimpiyat altıncısı olan Avustralyalı Kurtis Marschall vardı. Marschall'ın yarışma öncesi Duplantis'e "Tabanca hareketi yapacak mısın?" diye sorduğu ortaya çıktı. Duplantis'in de "Neden olmasın. Sonuçta keyifli bir hareket" deyip teklifi kabul ettiği vurgulandı. İsveç medyası ise hem Duplantis'in başarısını hem de Dikeç'i yazdı. Gazeteler ayrıca Yusuf Dikeç'in bir fenomen haline geldiğini vurguladı: Karışık 10 metre havalı tabanca finalinde gümüş madalya kazanan Türk atıcı Yusuf Dikeç, Olimpiyat Oyunları sırasında tüm yarışmacıları gölgede bıraktı.

İNANIL'MASK'
Yusuf Dikeç'in X'te 4 gün önce açtığı hesabın takipçi sayısı yüzbinleri aştı geçti. Elon Musk'a X hesabından yaptığı İstanbul daveti 36 milyon kez görüntülendi. Musk ise dün Dikeç'in yapay zekayla hazırlanmış bir videosunu servis etti. Videoda, Dikeç'in atış yaptıktan sonra elindeki silahın bir içecek şişesine dönüştüğü görüldü.

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