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Galatasaray'a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. 18 milyon euro ödenen rekor transferin ardından Galatasaray 'transfer yasağı' yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:24 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 16:43
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Son olarak Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Ezeli rakibine tarihi bir skorla mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

GABRIEL SARA MORALSİZ GELDİ

Beşiktaş'ta kaybedilen Süper Kupa maçının ardından Galatasaray'ın rekor transferi İstanbul'a gelse de beklenen etkiyi uyandırmadı.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Havalimanından sessiz sedasız kalacağı otele geçen Gabriel Sara'nın gelişi moralsiz oldu.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

TRANSFER YASAĞI TEHDİDİ

Alman ekiplerinden Hannover 96'ın yöneticileri, Galatasaray'ın Gabriel Sara transferinden oldukça rahatsız olmuş durumda.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Bild'in haberine göre mavi beyazlı ekip; Köhn için Galatasaray'ın ödemesi gereken 2.5 milyon euro'nun ödenmeden Sara'ya 18 milyon euro verilmesi nedeniyle sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet edecek.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Daha önce ödeme planı konusunda Galatasaray'ın erteleme talebine yanaşmayan Hannover, sarı kırmızılılara FIFA'ya gideceklerini bildirmişti. Sara transferinin ardından ise FIFA'yla resmi temas kuracak olan Alman yetkililer, son ödeme tarihi belirlenmesini talep edecek.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Galatasaray'ın bu tarihe kadar ödeme yapmaması durumunda ise transfer yasağı ve Avrupa'dan ihraç gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı yazıldı.

Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

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