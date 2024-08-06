Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Ezeli rakibine tarihi bir skorla mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.
GABRIEL SARA MORALSİZ GELDİ
Beşiktaş'ta kaybedilen Süper Kupa maçının ardından Galatasaray'ın rekor transferi İstanbul'a gelse de beklenen etkiyi uyandırmadı.
Havalimanından sessiz sedasız kalacağı otele geçen Gabriel Sara'nın gelişi moralsiz oldu.
Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.
GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI
18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.
TRANSFER YASAĞI TEHDİDİ
Alman ekiplerinden Hannover 96'ın yöneticileri, Galatasaray'ın Gabriel Sara transferinden oldukça rahatsız olmuş durumda.
Bild'in haberine göre mavi beyazlı ekip; Köhn için Galatasaray'ın ödemesi gereken 2.5 milyon euro'nun ödenmeden Sara'ya 18 milyon euro verilmesi nedeniyle sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet edecek.
Daha önce ödeme planı konusunda Galatasaray'ın erteleme talebine yanaşmayan Hannover, sarı kırmızılılara FIFA'ya gideceklerini bildirmişti. Sara transferinin ardından ise FIFA'yla resmi temas kuracak olan Alman yetkililer, son ödeme tarihi belirlenmesini talep edecek.
Galatasaray'ın bu tarihe kadar ödeme yapmaması durumunda ise transfer yasağı ve Avrupa'dan ihraç gibi cezalarla karşı karşıya kalacağı yazıldı.