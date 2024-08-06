SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Paris 2024'te yarı final için sahadayız: Türkiye - Çin | CANLI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Filenin Sultanları, yarı finale çıkmak için Çin ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - Çin maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 09:40 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:58
Paris 2024’te yarı final için sahadayız: Türkiye - Çin | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol TakımımızTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadele, TSİ 10.00'da başladı.

Türkiye - Çin maçını canlı izlemek için tıklayın...

Filenin Sultanları, C grubunda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükseldi.Filenin Sultanları, C grubunda ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükseldi.
2 GALİBİYET ALDIK

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

ÇİN 3'TE 3 YAPTI

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

Yarı finalde rakip İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.Yarı finalde rakip İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.
İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE...

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında dünya rekoru kıran Armand Duplantisden Yusuf Dikeç pozu verdiParis 2024 Olimpiyat Oyunlarında dünya rekoru kıran Armand Duplantisden Yusuf Dikeç pozu verdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kıran Armand Duplantis'den Yusuf Dikeç pozu verdi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor
Ticaret Bakanlığı’ndan ayçiçek kararı: 2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması yeniden belirlendi
Fahiş kira fiyatları için uzmanlardan çözüm önerisi! Her semte özel kira gündemde
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etti! İran’daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Paris 2024’te yarı final için sahadayız: Türkiye - Çin | CANLI
ABD’deki seçimin kazanı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum’daki sürpriz ziyarettin anlamı ne?
Emekliye yüzde 5 ek ödeme: Her ay ödenen vergi iadesinde maaş sınırı yükseldi! Yeni rakam nasıl hesaplanacak?
Bangladeş’te neler oluyor? Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçmıştı: Öğrenciler ordu komutanı ile görüşecek
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu
Ankara-Şam yakınlaşması sonrası ABD’den kirli hamle! Kılıf İran amaç teröristan: Fırat yakınındaki CENTCOM üslerine yüzlerce PKK’lı sevk edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklama
SON DAKİKA