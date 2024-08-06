SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

LILLE - FENERBAHÇE 2-1 MAÇ ÖZETİ || Maçtan dakikalar...

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Lille karşısında 1-1 berabere kalarak kritik bir sonuç elde etti. Maçın 12. dakikasında Jayden Oosterwolde, Lille'in atağında topun kendisine çarpması sonucu kendi kalesine gol attı ve Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Ancak, 80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin müthiş frikik golüyle sarı lacivertliler skoru eşitledi. Son dakikada ise Lille'in bir atağında top, Fenerbahçeli Çağlar'a çarparak ağlara gitti, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde zorlu bir sınav verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 23:40 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:51
LILLE - FENERBAHÇE 2-1 MAÇ ÖZETİ || Maçtan dakikalar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantajlı bir skor elde etti. Maçın henüz 12. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler, oyunda dengeyi kurmakta zorlandı. Fenerbahçe'nin tur atlaması için Kadıköy'de zorlu bir mücadele bekleniyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Lille'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Tiago Santos ve 90+1'de Edon Zhegrova kaydetti. F.Bahçe'nin tek golü ise 79'da İrfan Can Kahveci'den geldi. Bu sonucun ardından Lille, rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. F.Bahçe ile Lille arasında oynanacak rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Salı günü TSİ 20.00'de oynanacak.

6. dakikada ceza sahası sol çaprazında Allan Saint-Maximin'in pasında Edin Dzeko gelişine vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada Gomes'in ceza yayı içinden yaptığı sert şutta kaleci Livakovic uzanarak topu çıkardı.

12. dakikada Tiago Santos sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top kale önünde Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağlar'ın kafayla uzaklaştırdığı topa Gomes gelişine vururken kaleci Livakovic soluna yatarak gole izin vermedi.

31. dakikada İsmail Yüksek'in presle kazandığı topu Dzeko'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Chevalier açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

44. dakikada Gomes'in ortasında seken topu arka direkte önünde bulan David, göğsüyle kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.

50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar'a da çarpan top filelere gitti. 2-1

Fenerbahçeye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyorFenerbahçeye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu |Kim bu yürüyen ölü adam? Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: Filistin direnişinde yeni dönem mi başlıyor?
Beştepe’de kritik zirve! Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi | İşte alınan kararlar: Çelik Kubbe, KAAN, Akıncı...
Şanssızlığın da bu kadarı! Fenerbahçe Lille’e Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 yenildi
TBMM hukuk heyeti Lahey’de | Türkiye UAD’deki soykırım davasına müdahil oluyor: İsrail dokunulmazlığı son bulacak!
Galatasaray’a transfer yasağı şoku! Gabriel Sara transferi sonrası...
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Başkan Erdoğan’a bu kez Instagram saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
CHP’de 2028 hesapları! İmamoğlu cephesinden Özgür Özel’e Paris’te ’file’ operasyonu: Mansur Yavaş’tan açık açık niyet beyanı
Fenerbahçe’ye dünya yıldızından müjdeli haber: Görüşmeye hazırız! Branco almaya gidiyor
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik
3 grup tüm İngiltere! Sokak şiddetinin arkasındaki aşırı sağcı gruplar kimler?
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etmişti: İsrail’e 40 yakın füze
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini A Haber’de açıkladı: 2025’te rahatlamayı göreceğiz
SON DAKİKA