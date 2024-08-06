Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantajlı bir skor elde etti. Maçın henüz 12. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler, oyunda dengeyi kurmakta zorlandı. Fenerbahçe'nin tur atlaması için Kadıköy'de zorlu bir mücadele bekleniyor.