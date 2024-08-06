44. dakikada Gomes'in ortasında seken topu arka direkte önünde bulan David, göğsüyle kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.
47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.
50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1
90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar'a da çarpan top filelere gitti. 2-1