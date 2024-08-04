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Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız futbolcuların üstünü çizdi! Ayrılığı artık hiç olmadığı kadar yakın

Yeni sezona Avrupa mesaisiyle başlayan ve Lugano'yu eledikten sonra Lille ile eşleşen Fenerbahçe, transferde de bir hayli hareketli saatler geçiriyor. Sarı lacivertlilerde transfer için takımdan ayrılacak oyuncular bekleniyor. Eğer süreç uzarsa sözleşme feshine gidilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 16:59 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 16:59
Fenerbahçe’de Jose Mourinho yıldız futbolcuların üstünü çizdi! Ayrılığı artık hiç olmadığı kadar yakın

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir sükse ile yeni sezona giren Fenerbahçe, kadrosuna da önemli takviyeler yapmıştı. Sarı lacivertlilerde hareketli günler sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe FC Lugano'yu iki maçta yenerek elediFenerbahçe FC Lugano'yu iki maçta yenerek eledi

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ile 2024-2025 sezonunu açan Kanarya, FC Lugano'yu 4-3 ve 2-21'lik sonuçlarla eleyerek Lille ile eşleşti. Fenerbahçe, Fransız temsilcisi karşısında 2 zorlu mücadeleye çıkacak.

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Allan Saint-Maximin bu sezonun en çok ses getiren transferlerinden biri olduAllan Saint-Maximin bu sezonun en çok ses getiren transferlerinden biri oldu

Fenerbahçe'de bu sezon kadroya birçok yıldız katıldı. Levent Mercan Karagümrük'ten alındı. Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile anlaşıldı. Oğuz Aydın Alanyaspor'dan getirildi. Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında el sıkışıldı. Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlar kadroya dahil edildi.

FredFred

Fred'in Lugano maçında sakatlanması büyük şok yaratırken yerine yeni bir yıldız daha getirilmesi planlanıyor. Yönetim ve teknik heyet dört koldan bu hamleyi yapabilmek adına uğraş veriyor.

FredFred

Marka bir oyuncu getirmeyi planlayan Kanarya'nın listesinde pek çok isim var. Yapılacak takviye ile birlikte eksik nokta tamamlanacak. İddialı kadroya yıldız dokunuşu da yapılmış olacak.

Miha ZajcMiha Zajc

Diğer yandan bu mevkide daha önce gözden çıkarılan iki isim vardı. Miha Zajc ve Miguel Crespo için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı verilmişti ama Fred'in yaşadığı sakatlık sonrasında Sloven oyuncu kadroya yazıldı. Portekizli futbolcu ise her ihtimale karşı yedekte tutuluyor.

Luan Peres'in Fenerbahçe'den ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyorLuan Peres'in Fenerbahçe'den ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyor

Kanarya'da gitmesi muhtemel isimlerden biri de Luan Peres'ti. Brezilyalı stoper şu ana kadar ayrılma konusunda adım atmadı ve sözleşmesi devam ediyor.

Luan Peres Fenerbahçe'de 23 maça çıktıLuan Peres Fenerbahçe'de 23 maça çıktı

Jose Mourinho'nun da kadrosunda düşünmediği sambacının bileti kesildi. Yaşadığı sakatlık sonrasında beklenilen geri dönüşü yapamayan ve formasını da kaptıran deneyimli savunmacı, kendisine gelen teklifleri de geri çevirdi.

Luan Peres Fenerbahçe'ye 5.23 milyon euroya transfer olduLuan Peres Fenerbahçe'ye 5.23 milyon euroya transfer oldu

Daha önce ülkesi Brezilya'dan talipleri bulunmasına rağmen imza atmayan Peres'in artık gönderilmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bu işi bitirmek amacında. Eğer ısrarla karşılaşırsa da kontrat feshi yoluna gidecek.

Luan Peres Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldıLuan Peres Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı

2022 yazında 5.23 milyon euroya Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Şu ana kadar 23 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Luan Peres'ten kurtulmak istiyorFenerbahçe Luan Peres'ten kurtulmak istiyor

30 yaşındaki oyuncuyu yine Brezilya'dan isteyen takımlar var. Ayrıca ligimizden de Eyüpspor devrede. Ancak yüksek maaşı nedeniyle kulüpler bu riski alma konusunda tereddütte. Pazarlıklar sürüyor.

Luan Peres Fenerbahçe'den ayrılmak üzereLuan Peres Fenerbahçe'den ayrılmak üzere

Luan Peres Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası kazandı.

Joao Pedro Fenerbahçe'den büyük ihtimalle ayrılacakJoao Pedro Fenerbahçe'den büyük ihtimalle ayrılacak

Kanarya'da topun ağzındaki isimlerden biri de Joao Pedro. Brezilyalı ülkesinde geçirdiği sezonun ardından geri dönmüştü. Performansı beğenilmeyen forvet için Gremio girişim yapmama kararı almıştı.

Joao Pedro'nun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyorJoao Pedro'nun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor

2022 yazında Cagliari'den 4.68 milyon euro bonservisle getirilen Brezilyalı golcü, sarı lacivertli forma ile çıktığı 28 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Eğer talibi çıkmazsa Luan Peres gibi sözleşme feshine gidilecek.

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