Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir sükse ile yeni sezona giren Fenerbahçe, kadrosuna da önemli takviyeler yapmıştı. Sarı lacivertlilerde hareketli günler sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir sükse ile yeni sezona giren Fenerbahçe, kadrosuna da önemli takviyeler yapmıştı. Sarı lacivertlilerde hareketli günler sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ile 2024-2025 sezonunu açan Kanarya, FC Lugano'yu 4-3 ve 2-21'lik sonuçlarla eleyerek Lille ile eşleşti. Fenerbahçe, Fransız temsilcisi karşısında 2 zorlu mücadeleye çıkacak.
Fenerbahçe'de bu sezon kadroya birçok yıldız katıldı. Levent Mercan Karagümrük'ten alındı. Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile anlaşıldı. Oğuz Aydın Alanyaspor'dan getirildi. Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan ayrılması sonrasında el sıkışıldı. Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlar kadroya dahil edildi.
Fred'in Lugano maçında sakatlanması büyük şok yaratırken yerine yeni bir yıldız daha getirilmesi planlanıyor. Yönetim ve teknik heyet dört koldan bu hamleyi yapabilmek adına uğraş veriyor.
Marka bir oyuncu getirmeyi planlayan Kanarya'nın listesinde pek çok isim var. Yapılacak takviye ile birlikte eksik nokta tamamlanacak. İddialı kadroya yıldız dokunuşu da yapılmış olacak.
Diğer yandan bu mevkide daha önce gözden çıkarılan iki isim vardı. Miha Zajc ve Miguel Crespo için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı verilmişti ama Fred'in yaşadığı sakatlık sonrasında Sloven oyuncu kadroya yazıldı. Portekizli futbolcu ise her ihtimale karşı yedekte tutuluyor.
Kanarya'da gitmesi muhtemel isimlerden biri de Luan Peres'ti. Brezilyalı stoper şu ana kadar ayrılma konusunda adım atmadı ve sözleşmesi devam ediyor.
Jose Mourinho'nun da kadrosunda düşünmediği sambacının bileti kesildi. Yaşadığı sakatlık sonrasında beklenilen geri dönüşü yapamayan ve formasını da kaptıran deneyimli savunmacı, kendisine gelen teklifleri de geri çevirdi.
Daha önce ülkesi Brezilya'dan talipleri bulunmasına rağmen imza atmayan Peres'in artık gönderilmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bu işi bitirmek amacında. Eğer ısrarla karşılaşırsa da kontrat feshi yoluna gidecek.
2022 yazında 5.23 milyon euroya Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Şu ana kadar 23 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
30 yaşındaki oyuncuyu yine Brezilya'dan isteyen takımlar var. Ayrıca ligimizden de Eyüpspor devrede. Ancak yüksek maaşı nedeniyle kulüpler bu riski alma konusunda tereddütte. Pazarlıklar sürüyor.
Luan Peres Fenerbahçe ile 1 Türkiye Kupası kazandı.
2022 yazında Cagliari'den 4.68 milyon euro bonservisle getirilen Brezilyalı golcü, sarı lacivertli forma ile çıktığı 28 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Eğer talibi çıkmazsa Luan Peres gibi sözleşme feshine gidilecek.