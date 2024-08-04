Fred Fred'in Lugano maçında sakatlanması büyük şok yaratırken yerine yeni bir yıldız daha getirilmesi planlanıyor. Yönetim ve teknik heyet dört koldan bu hamleyi yapabilmek adına uğraş veriyor.

Fred Marka bir oyuncu getirmeyi planlayan Kanarya'nın listesinde pek çok isim var. Yapılacak takviye ile birlikte eksik nokta tamamlanacak. İddialı kadroya yıldız dokunuşu da yapılmış olacak.

Miha Zajc Diğer yandan bu mevkide daha önce gözden çıkarılan iki isim vardı. Miha Zajc ve Miguel Crespo için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı verilmişti ama Fred'in yaşadığı sakatlık sonrasında Sloven oyuncu kadroya yazıldı. Portekizli futbolcu ise her ihtimale karşı yedekte tutuluyor.

Luan Peres'in Fenerbahçe'den ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyor Kanarya'da gitmesi muhtemel isimlerden biri de Luan Peres'ti. Brezilyalı stoper şu ana kadar ayrılma konusunda adım atmadı ve sözleşmesi devam ediyor.