Jose Mourinho’dan Lille maçı sonrası açıklama: Hatalarımızın bedelini ödedik

Jose Mourinho'nun Lille'i elemesi için 2 farklı yenmesi veya uzatmalarda tur atlaması gerekiyor

"ÇOK FAZLA ŞEYİ İYİ YAPTIK"

Karşılaşmadan sonra Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı; "Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik. Saha içerisinde 2 gol yedik ama iyi oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık." dedi.