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Jose Mourinho'dan Lille maçı sonrası açıklama: Hatalarımızın bedelini ödedik

Fenerbahçe'nin Lille ile karşılaştığı mücadelenin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, "Hatalarımızın bedelini ödedik" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 23:54 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 01:00
Jose Mourinho’dan Lille maçı sonrası açıklama: Hatalarımızın bedelini ödedik

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille deplasmanından 2-1 mağluo döndü. Sarı lacivertliler rövanş için az da olsa avantaja sahip.

Jose Mourinho Fenerbahçe'nin başında ilk yenilgisini aldıJose Mourinho Fenerbahçe'nin başında ilk yenilgisini aldı

Kanarya'nın turu geçmesi için rakibini 2 farklı yenmesi gerekiyor. Tek farkta ise maç uzatmaya gidecek. Beraberlik ve yenilgide ise Fransız temsilcisi turu geçen taraf olacak.

Jose Mourinho'nun Lille'i elemesi için 2 farklı yenmesi veya uzatmalarda tur atlaması gerekiyorJose Mourinho'nun Lille'i elemesi için 2 farklı yenmesi veya uzatmalarda tur atlaması gerekiyor

"ÇOK FAZLA ŞEYİ İYİ YAPTIK"

Karşılaşmadan sonra Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı; "Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik. Yaptığımız için bedelini de ödedik. Saha içerisinde 2 gol yedik ama iyi oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık." dedi.

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FRED'İ ÖZLÜYORUM

İkinci maçta turu geçeceklerine inandığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı; "Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'haydi' demek istiyorum. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

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