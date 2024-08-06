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İrfan Can Kahveci Lille'e frikikten attı Yusuf Dikeç selamını çaktı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İtfan Can Kahveci, 80'inci dakikada Lille kalecisi Chavalier'i frikikten avladı. Milli oyuncu gol sonrasında 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki duruşu ile dünyaya adını duyuran Yusuf Dikeç selamını yaparak sevindi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 23:14 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 23:32
İrfan Can Kahveci Lille’e frikikten attı Yusuf Dikeç selamını çaktı!

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaştı. Mücadelede beraberlik golümüzü atan İrfan Can Kahveci, Yusuf Dikeç'in selamını yaparak sevindi.

Armand DuplantisArmand Duplantis

Geçtiğimiz günlerde Paris 2024'ten gümüş madalya ile ayrılan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in atış yaparken gösterdiği duruş dünyada yankı uyandırmıştı. İsveçli atlet Armand Duplantis de kazandığı yarış sonrasında Dikeç'in hareketini yapmıştı.

İrfan Can Kahveci Yusuf Dikeç selamı çaktıİrfan Can Kahveci Yusuf Dikeç selamı çaktı

Fenerbahçe formasıyla frikikten gol atarak beraberliği getiren İrfan Can Kahveci de aynı selamla sevinç yaşadı.

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