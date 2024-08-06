Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaştı. Mücadelede beraberlik golümüzü atan İrfan Can Kahveci, Yusuf Dikeç'in selamını yaparak sevindi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaştı. Mücadelede beraberlik golümüzü atan İrfan Can Kahveci, Yusuf Dikeç'in selamını yaparak sevindi.
Geçtiğimiz günlerde Paris 2024'ten gümüş madalya ile ayrılan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in atış yaparken gösterdiği duruş dünyada yankı uyandırmıştı. İsveçli atlet Armand Duplantis de kazandığı yarış sonrasında Dikeç'in hareketini yapmıştı.
Fenerbahçe formasıyla frikikten gol atarak beraberliği getiren İrfan Can Kahveci de aynı selamla sevinç yaşadı.