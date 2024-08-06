Beşiktaş 2 sezon önce İstanbulspor'dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emrecan Uzunhan ile 2027 yılına kadar sözleme imzalamıştı. Siyah beyazlılarda beklediği şansı bulamayan genç futbolcu, yeni sezonda da düşünülmüyordu.
Beşiktaş 2 sezon önce İstanbulspor'dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emrecan Uzunhan ile 2027 yılına kadar sözleme imzalamıştı. Siyah beyazlılarda beklediği şansı bulamayan genç futbolcu, yeni sezonda da düşünülmüyordu.
HEDEFİ YENİDEN KENDİNİ İSPATLAMAK
Akdeniz temsilcisinde daha önce de kiralık forma giyen Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon sadece 1 maçta oynayabildi. İkinci kırmızı beyazlı kariyeri ile yeni bir sıçrama yapmaya çalışacak.