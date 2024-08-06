Beşiktaş 2 sezon önce İstanbulspor'dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emrecan Uzunhan ile 2027 yılına kadar sözleme imzalamıştı. Siyah beyazlılarda beklediği şansı bulamayan genç futbolcu, yeni sezonda da düşünülmüyordu.