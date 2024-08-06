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Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni kulübü belli oldu...

Beşiktaş yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Emrecan Uzunhan'ı Antalyaspor'a kiraladı. Genç futbolcu Akdeniz ekibinin formasını ikinci kez giyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 18:03 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 18:10
Beşiktaş’ta ayrılık! Yeni kulübü belli oldu...

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Beşiktaş 2 sezon önce İstanbulspor'dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emrecan Uzunhan ile 2027 yılına kadar sözleme imzalamıştı. Siyah beyazlılarda beklediği şansı bulamayan genç futbolcu, yeni sezonda da düşünülmüyordu.

Emrecan UzunhanEmrecan Uzunhan

HEDEFİ YENİDEN KENDİNİ İSPATLAMAK

Akdeniz temsilcisinde daha önce de kiralık forma giyen Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon sadece 1 maçta oynayabildi. İkinci kırmızı beyazlı kariyeri ile yeni bir sıçrama yapmaya çalışacak.

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