Buse Tosun Çavuşoğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı!

Milli güreş çi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kuzey Koreli Sol Gum Park ile bronz madalya mücadelesinde kozlarını paylaştı. Sporcumuz rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995, İzmir'de doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdürmektedir. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Serkan Çavuşoğlu ile 13 Ağustos 2021 tarihinde evlendi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Tosun, Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.