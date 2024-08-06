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Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Süper Kupa sahibi Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Savunma hattına ve sağ kanata takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme bomba bir isim geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde tüm Avrupa Beşiktaş'ı konuşacak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:29 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:29
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

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Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Siyah beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 5-0 galip ayrılarak taraftarına bayram yaşattı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

IMMOBILE ŞOV YAPTI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

İtalyan golcü, maçın henüz 22. saniyesinde takımını öne geçirirken penaltıdan attığı golle de duble yaptı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Sahanın en iyilerinden biri olan 34'lük yıldız, Süper Kupa'da maçın adamı ödülünün de sahibi oldu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

RAFA SILVA DA MERHABA DEDİ

Beşiktaş'ın bir diğer yıldız transferi Rafa Silva da, taraftarına golle merhaba dedi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Takımının 4. golünü kaydeden Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kariyerine kupayla başladı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

MUSTAFA HEKİMOĞLU PARLIYOR

Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Mustafa Hekimoğlu da tarihi maça imzasını atan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Ronaldovari bir golle ağları sarsan ve skoru belirleyen Mustafa, Beşiktaş'ın bu sezon gol umutlarından biri olacak.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

SIRA TRANSFERLERDE

Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetle camiayı sevince boğan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Yeni transferlerinin performansıyla yüzü gülen Beşiktaş, bir başka yıldız isim için kolları sıvadı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

CHIESA BOMBASI

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın, Juventus forması giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa için girişimlere başladığı kaydedildi.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Kartal'ın, Chiesa'yı transfer listesine eklediği ve oyuncunun transferi hakkında bilgi aldığı haber detayında aktarıldı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

15 MİLYON EURO...

İtalyan basını, Federico Chiesa için Juventus'un istediği bonservis bedelini açıkladı. Çıkan habere göre, Torino temsilcisinin Chiesa için 15 milyon Euro istediği belirtildi. Beşiktaş, bu rakamı daha da aşağı düşürmek için temaslara başladı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

13 GOLE KATKI

Sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Juve'de geleceği olmadığının altı çizildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Federico Chiesa, 10 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.

Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

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Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor
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