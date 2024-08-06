Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

15 MİLYON EURO...

İtalyan basını, Federico Chiesa için Juventus'un istediği bonservis bedelini açıkladı. Çıkan habere göre, Torino temsilcisinin Chiesa için 15 milyon Euro istediği belirtildi. Beşiktaş, bu rakamı daha da aşağı düşürmek için temaslara başladı.