Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor

Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı.
Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 5-0 galip ayrılarak taraftarına bayram yaşattı.
IMMOBILE ŞOV YAPTI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ciro Immobile, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
İtalyan golcü, maçın henüz 22. saniyesinde takımını öne geçirirken penaltıdan attığı golle de duble yaptı.
Sahanın en iyilerinden biri olan 34'lük yıldız, Süper Kupa'da maçın adamı ödülünün de sahibi oldu.
RAFA SILVA DA MERHABA DEDİ
Beşiktaş'ın bir diğer yıldız transferi Rafa Silva da, taraftarına golle merhaba dedi.
Takımının 4. golünü kaydeden Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kariyerine kupayla başladı.
MUSTAFA HEKİMOĞLU PARLIYOR
Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden Mustafa Hekimoğlu da tarihi maça imzasını atan isimlerden biri oldu.
Ronaldovari bir golle ağları sarsan ve skoru belirleyen Mustafa, Beşiktaş'ın bu sezon gol umutlarından biri olacak.
SIRA TRANSFERLERDE
Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetle camiayı sevince boğan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.
Yeni transferlerinin performansıyla yüzü gülen Beşiktaş, bir başka yıldız isim için kolları sıvadı.
CHIESA BOMBASI
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan haberlerde Beşiktaş'ın, Juventus forması giyen İtalyan yıldız Federico Chiesa için girişimlere başladığı kaydedildi.
Kartal'ın, Chiesa'yı transfer listesine eklediği ve oyuncunun transferi hakkında bilgi aldığı haber detayında aktarıldı.
15 MİLYON EURO...
İtalyan basını, Federico Chiesa için Juventus'un istediği bonservis bedelini açıkladı. Çıkan habere göre, Torino temsilcisinin Chiesa için 15 milyon Euro istediği belirtildi. Beşiktaş, bu rakamı daha da aşağı düşürmek için temaslara başladı.
13 GOLE KATKI
Sözleşmesi 2025 yazında sona erecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Juve'de geleceği olmadığının altı çizildi. Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Federico Chiesa, 10 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.