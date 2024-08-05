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İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! "En büyük zaafı..."

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Norwich'ten Gabriel Sara'yı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. İngilizler, Sara'nın olumlu olumsuz özelliklerini değerlendirirken, flaş ifadeler kullanıldı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:40 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:40
İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, imza sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız." ifadelerini kullandı.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

İNGİLTERE'DEN ÇARPICI YORUM

Norwich'ın en büyük bölgesel spor medyası Pink Un'da editörlük yapan Paddy Davitt, Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'yı değerlendirdi.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

"8 VE 10 NUMARA OYNAR"

Paddy Davitt, Gabriel Sara'yla ilgili şunları söyledi: "8 ya da 10 numarada oynayabilen, hücuma yönelik bir orta saha. Geçen yıl Norwich'te bir süre 6 numarada denendi. İstatistikleri onun hücum kalitesini gösteriyor. 46 maçta 25 gol katkısı yaptı. En iyi hücumculardan oldu. Birçok taraftar, Rotherham karşısında voleyle yaptığı muhteşem vuruşu sezonun golü olarak görüyor.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

'SAVUNMA ZAAFLARI VAR'

Rakip ceza alanı içinde ve çevresinde topla buluşması gereken bir oyuncu. Duran top kalitesi ve ara paslarıyla fırsatlar yaratır. Çok iyi bir sol ayağı var ve iyi bir bitirici. En büyük zaafının daha derinde oynaması istendiğinde savunması olduğunu gördük. Geriye gitmek ve müdahalelerde bulunmak onun doğal özellikleri değil. Ayrıca sahada hızlı bir oyuncu değil ve patlayıcı bir temposu yok.

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

'KÖPEKLERİ GELİNCE ALIŞTI'

Sara'nın hayatı ailesi ve iki köpeğinin etrafında dönüyor. Öyle ki, 2022 yazında Sara'yla imzaları atan eski sportif direktörü Stuart Webber, Brezilya'daki köpekleri onunla yeniden bir araya geldiğinde farklı bir oyuncu ve kişi haline geldiğini şöyle açıklamıştı:

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

'İki köpeği gelene kadar İngiltere'ye alışamadı. İki köpek ortaya çıkınca ise bir gecede farklı bir karaktere dönüştü. Hiçbir veri bize böyle bir bilgi sunamazdı.' Bu insani bir taraf."

İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! En büyük zaafı...

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