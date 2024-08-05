İngilizlerden flaş Gabriel Sara yorumu! "En büyük zaafı..."

'SAVUNMA ZAAFLARI VAR'



Rakip ceza alanı içinde ve çevresinde topla buluşması gereken bir oyuncu. Duran top kalitesi ve ara paslarıyla fırsatlar yaratır. Çok iyi bir sol ayağı var ve iyi bir bitirici. En büyük zaafının daha derinde oynaması istendiğinde savunması olduğunu gördük. Geriye gitmek ve müdahalelerde bulunmak onun doğal özellikleri değil. Ayrıca sahada hızlı bir oyuncu değil ve patlayıcı bir temposu yok.



