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Fenerbahçe'den 4-4'lük transfer operasyonu! Galatasaray'ın ilgilendiği isimler listede

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Lille ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam ederken transfer için girişimler de hızlandı. Orta sahaya 2 takviye yapmak için kolları sıvayan Kanarya'da gündemdeki 4 isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 09:36 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 09:36
Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in Lugano maçında sakatlanmasının ardından yönetimden orta saha transferi için elini çabuk tutmasını istemişti.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Portekizli menajerin istekleri doğrultusunda çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertli yönetim, orta saha transferi için 4 yıldızı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için de temaslara başlayabilir.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

İşte Fenerbahçe'nin orta saha transferinde yaşanan tüm gelişmeler ve listedeki isimler...

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

AMRABAT MANU'YU BEKLİYOR

Yönetim, bir süredir Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'ye bu konuda olumsuz haber geldi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Sofyan Amrabat'ın, bonservisini elinde bulunduran Fiorentina ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Yıldız orta saha oyuncusunun, İtalya'ya dönmek istemediği ve Fenerbahçe'nin teklifine de şimdilik olumsuz yanıt verdiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

YEŞİL IŞIK YAKTI

Amrabat'ın, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da kariyerini sürdürmek istediği ve İngiliz devini beklediği belirtildi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ten Hag, 27 yaşındaki futbolcunun kalmasına yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

İLKAY LİSTE BAŞI

İspanyol medyasından İlkay Gündoğan ile ilgili flaş iddialar geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Mourinho, orta saha için yönetimden gurbetçi yıldızı istedi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Haberde, İlkay'ın Barcelona'da mutsuz olduğu, Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilendiği ancak resmi girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Öte yandan önceki gece oynanan Barcelona-Real Madrid maçı sonrası Arda Güler ile İlkay Gündoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Defensa Central'in iddiasına göre Arda, Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olduğu bilinen yıldız futbolcuya, "Abi, Galatasaray'a gidecek misin?" diye sordu. İlkay ise, "Henüz karar vermedim. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

GORETZKA ADAYLAR ARASINDA

Alman yıldız, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamayınca Sarı-Kırmızılılar geri adım atmıştı. Leon Goretzka'nın Bayern Münih'te kalması beklenmiyor.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Özellikle Palhinha transferi sonrası 29 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmıştı. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü oyuncunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. Napoli'nin de ilgilendiği Goretzka, kalıp forma için savaşmak istediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

TEMASLAR BAŞLAYABİLİR

Teknik direktör Kompany'nin öğrencisiyle bir görüşme yapacağı kaydedildi. Bu konuşma sonrası Alman futbolcunun takımdaki geleceği netleşecek.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Eğer Belçikalı çalıştırıcı, futbolcusuna kapıları kapatırsa, Fenerbahçe bu transfer için resmi temaslara başlayabilir.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

YENİDEN CASEMIRO

Sambacı, 2 sezon geçirdiği Manchester United'da beklentilerin altında kaldı. Casemiro'nun bu yaz döneminde takımından ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

FRED-CASEMIRO İKİLİSİ...

Sarı-Lacivertliler, daha önce de yıldız orta saha oyuncusuyla ilgilenmişti. 32 yaşındaki futbolcunun yeniden gündeme geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Yönetim, bir dönem Brezilya Milli Takımı'nın orta sahasını oluşturan Casemiro-Fred ikilisini Fenerbahçe'de yeniden buluşturmanın hayalini kuruyor.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR

Manchester United Menajeri Ten Hag'ın, Amrabat'ın yanı sıra bir orta saha transferi daha istediği ve Brezilyalı oyuncunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi. Fanatik'in haberine göre Casemiro'ya Suudi takımlarının da ilgisi var.

Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

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