Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

İLKAY LİSTE BAŞI İspanyol medyasından İlkay Gündoğan ile ilgili flaş iddialar geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Mourinho, orta saha için yönetimden gurbetçi yıldızı istedi.

Haberde, İlkay'ın Barcelona'da mutsuz olduğu, Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilendiği ancak resmi girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan önceki gece oynanan Barcelona-Real Madrid maçı sonrası Arda Güler ile İlkay Gündoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Defensa Central'in iddiasına göre Arda, Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olduğu bilinen yıldız futbolcuya, "Abi, Galatasaray'a gidecek misin?" diye sordu. İlkay ise, "Henüz karar vermedim. Ne olacağını göreceğiz" dedi.