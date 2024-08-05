Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in Lugano maçında sakatlanmasının ardından yönetimden orta saha transferi için elini çabuk tutmasını istemişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in Lugano maçında sakatlanmasının ardından yönetimden orta saha transferi için elini çabuk tutmasını istemişti.
Portekizli menajerin istekleri doğrultusunda çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertli yönetim, orta saha transferi için 4 yıldızı gözüne kestirdi.
Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için de temaslara başlayabilir.
İşte Fenerbahçe'nin orta saha transferinde yaşanan tüm gelişmeler ve listedeki isimler...
AMRABAT MANU'YU BEKLİYOR
Yönetim, bir süredir Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'ye bu konuda olumsuz haber geldi.
Sofyan Amrabat'ın, bonservisini elinde bulunduran Fiorentina ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Yıldız orta saha oyuncusunun, İtalya'ya dönmek istemediği ve Fenerbahçe'nin teklifine de şimdilik olumsuz yanıt verdiği vurgulandı.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Amrabat'ın, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da kariyerini sürdürmek istediği ve İngiliz devini beklediği belirtildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ten Hag, 27 yaşındaki futbolcunun kalmasına yeşil ışık yaktı.
İLKAY LİSTE BAŞI
İspanyol medyasından İlkay Gündoğan ile ilgili flaş iddialar geldi. Todofichajes'te yer alan habere göre Mourinho, orta saha için yönetimden gurbetçi yıldızı istedi.
Haberde, İlkay'ın Barcelona'da mutsuz olduğu, Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilendiği ancak resmi girişimde bulunmadığı kaydedildi.
Öte yandan önceki gece oynanan Barcelona-Real Madrid maçı sonrası Arda Güler ile İlkay Gündoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Defensa Central'in iddiasına göre Arda, Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olduğu bilinen yıldız futbolcuya, "Abi, Galatasaray'a gidecek misin?" diye sordu. İlkay ise, "Henüz karar vermedim. Ne olacağını göreceğiz" dedi.
GORETZKA ADAYLAR ARASINDA
Alman yıldız, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamayınca Sarı-Kırmızılılar geri adım atmıştı. Leon Goretzka'nın Bayern Münih'te kalması beklenmiyor.
Özellikle Palhinha transferi sonrası 29 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmıştı. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü oyuncunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. Napoli'nin de ilgilendiği Goretzka, kalıp forma için savaşmak istediğini açıklamıştı.
TEMASLAR BAŞLAYABİLİR
Teknik direktör Kompany'nin öğrencisiyle bir görüşme yapacağı kaydedildi. Bu konuşma sonrası Alman futbolcunun takımdaki geleceği netleşecek.
Eğer Belçikalı çalıştırıcı, futbolcusuna kapıları kapatırsa, Fenerbahçe bu transfer için resmi temaslara başlayabilir.
YENİDEN CASEMIRO
Sambacı, 2 sezon geçirdiği Manchester United'da beklentilerin altında kaldı. Casemiro'nun bu yaz döneminde takımından ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.
FRED-CASEMIRO İKİLİSİ...
Sarı-Lacivertliler, daha önce de yıldız orta saha oyuncusuyla ilgilenmişti. 32 yaşındaki futbolcunun yeniden gündeme geldiği iddia edildi.
Yönetim, bir dönem Brezilya Milli Takımı'nın orta sahasını oluşturan Casemiro-Fred ikilisini Fenerbahçe'de yeniden buluşturmanın hayalini kuruyor.
ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR
Manchester United Menajeri Ten Hag'ın, Amrabat'ın yanı sıra bir orta saha transferi daha istediği ve Brezilyalı oyuncunun ayrılığına onay verdiği kaydedildi. Fanatik'in haberine göre Casemiro'ya Suudi takımlarının da ilgisi var.