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Galatasaray'dan Süper Kupa'yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da moraller bozulmuş durumda. Sarı kırmızılılar bir an önce bu yenilgiyi taraftarlarına unutturmak isterken, yönetim dünyaca ünlü yıldıza imza attırmak için girişimlere başladı. İşte A Spor'un duyurduğu o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 14:54 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 14:54
Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

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Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Özellikle sarı-kırmızılı ekibin 21. saniyede Ciro Immobile'nin golüyle geriye düşmesi dikkat çekti. Golde Victor Nelsson'un büyük hatası oldu.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un maç sonunda yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Buruk, "Çok hatalar yaptık. Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. " ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'i eleştirdi. Açıklamalarına devam eden Buruk, "Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

"ZAHA YANLIŞ ANLATTI"

10 kişi kalınca Wilfried Zaha'yı yanıma çağırdım yeni dizilişi anlattım. 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söyledim ama o oyuna girdikten sonra yanlış anlattı. Barış sağ beke geçemedi. Kerem stopere geçti. Bazen oyuncular yanlış anlayabiliyor." dedi.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Karşılaşmadan sonra Wilfried Zaha yaptığı hamleyle dikkat çekti.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

31 yaşındaki kanat oyuncusu, hocasının açıklamalarından sonra Galatasaray formalı profil fotoğrafını kaldırdı ve siyah renge çevirdi.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Yaptığı hamleyle birlikte spor basını, yıldız isimle yolların ayrılabileceğini yorumladı.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Karşılaşmanın ardından hücum hattındaki üretkenliği düşük olan sarı-kırmızılılar, takviye yapmaya karar verdi.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

DEPAY GÜNDEMDE

Cimbom'un, son olarak Atletico Madrid forması giyen Memphis Depay'ı yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

İtalyan basınının geçtiğimiz haftalarda yaptığı haberlere göre Depay, Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği belirtilmişti.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Hollandalı oyuncu ile İtalyan devi Inter de yakından ilgileniyor.

Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

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