Galatasaray’dan Süper Kupa’yı unutturacak transfer! Taraftarlar coşacak

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.
Özellikle sarı-kırmızılı ekibin 21. saniyede Ciro Immobile'nin golüyle geriye düşmesi dikkat çekti. Golde Victor Nelsson'un büyük hatası oldu.
Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un maç sonunda yaptığı açıklamalar gündem oldu.
Buruk, "Çok hatalar yaptık. Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. " ifadelerini kullandı.
Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'i eleştirdi. Açıklamalarına devam eden Buruk, "Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz.
"ZAHA YANLIŞ ANLATTI"
10 kişi kalınca Wilfried Zaha'yı yanıma çağırdım yeni dizilişi anlattım. 4-3-2 şeklinde dizilmemizi söyledim ama o oyuna girdikten sonra yanlış anlattı. Barış sağ beke geçemedi. Kerem stopere geçti. Bazen oyuncular yanlış anlayabiliyor." dedi.
DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Karşılaşmadan sonra Wilfried Zaha yaptığı hamleyle dikkat çekti.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, hocasının açıklamalarından sonra Galatasaray formalı profil fotoğrafını kaldırdı ve siyah renge çevirdi.
Yaptığı hamleyle birlikte spor basını, yıldız isimle yolların ayrılabileceğini yorumladı.
Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Karşılaşmanın ardından hücum hattındaki üretkenliği düşük olan sarı-kırmızılılar, takviye yapmaya karar verdi.
DEPAY GÜNDEMDE
Cimbom'un, son olarak Atletico Madrid forması giyen Memphis Depay'ı yeniden gündemine aldığı iddia edildi.
Yıldız futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
İtalyan basınının geçtiğimiz haftalarda yaptığı haberlere göre Depay, Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği belirtilmişti.
Hollandalı oyuncu ile İtalyan devi Inter de yakından ilgileniyor.