Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda dünya rekoru kıran Armand Duplantis’den Yusuf Dikeç pozu

İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6.10'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.
İsveçli atlet Armand Duplantis, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 6.10'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı.
REKORU KIRDI İKONİK POZU VERDİ
Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Armand Duplantis, tarihi başarısının ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in viral olan hareketiyle kameralara poz verdi.
Armand Duplantis'in tarihi başarısının ardından yaptığı bu hareket büyük alkış topladı.
BAKAN BAK: REKORU DA KIRSAN YUSUF ABİNİ ÖRNEK ALIRSIN
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Armand Duplantis'in sevincini yaşadığı Yusuf Dikeç pozuna dair bir paylaşımda bulundu.
Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın.