Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaştı.
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaştı.
İki maçtan da galip ayrılan sarı lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmayı başardı ve Lille'in rakibi oldu.
ORTA SAHA TANDEMİ DEĞİŞİYOR
Lugano karşılaşmasında Fred'in sakatlanması ve Krunic'in etkisiz performansı teknik direktör Jose Mourinho'nun flaş bir karar almasına neden oldu.
Lugano ile oynanan ilk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan Bosnalı futbolcunun ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı öğrenildi.
Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak.
Jose Mourinho'nun da ne olursa olsun hiçbir şekilde artık Krunic tercihini değerlendirmeyeceği, geçen sezonun ilk 11'inde değişilmez isim olan İsmail ile yoluna devam edeceği bildirildi.
EZBER BOZACAK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.
Jose Mourinho'nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45'lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak.
EURO 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday.
FERDİ SOL BEKE DÖNECEK
Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi orta alanda görevlendiren Mourihno'nun, Lille maçlarında milli oyuncuyu sol bekte oynatacak.
Önce orta sahada Ferdi'yi deneyen Jose, 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca başka bir plana geçti ve bu bölgeye Sebastian Szymanski'yi çekmeye karar verdi.
SZYMANSKI 8'E TADIC 10'A
Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada Dusan Tadic görev yapacak. Mou, sezon başlamadan Sırp yıldızı bu bölgede oynatmak istediğini zaten belirtmişti.
KANATLARDA HIZLILARI TERCİH EDECEK
Topun kontrolünü Lille'e bırakıp geçiş hücumlarından gol bulmayı hedefleyen Mourinho, bu nedenle kanatlarda hızlı adamları tercih edecek.
Bu doğrultuda sağ kanatta sürpriz bir şekilde Bright Osayi-Samuel'in görev yapacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Lille karşısında sağ bekte de Mert Müldür oynayacak.
MAXIMIN 11'E!
Özellikle Lugano maçında kanatlarda zaman zaman yaşanan sıkıntı nedeniyle Portekizli çalıştırıcının, taraftarın da performansını ve futbolunu çok merak ettiği Maximin'i bu kez sahaya süreceği bildirildi.
EN NESYRI KARARI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden En Nesyri'nin Lille karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Lugano eşleşmesinde 4 golle yıldızlaşan Dzeko'yu kesmeyeceği ve En Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak kulübede tutacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Lille karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
LIVAKOVIC
MERT MÜLDÜR
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
ALEXANDER DJİKU
FERDİ KADIOĞLU
İSMAİL YÜKSEK
SEBASTIAN SZYMANSKI
DUSAN TADIC
OSAYI SAMUEL
SAINT MAXIMIN