SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11'inde büyük sürprizler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçında Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Portekizli teknik adam; sağ bek, sol bek, 8 numara, 10 numara ve sağ kanatta büyük sürprizlere gidecek. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 11:33 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 11:33
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaştı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

İki maçtan da galip ayrılan sarı lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmayı başardı ve Lille'in rakibi oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

ORTA SAHA TANDEMİ DEĞİŞİYOR

Lugano karşılaşmasında Fred'in sakatlanması ve Krunic'in etkisiz performansı teknik direktör Jose Mourinho'nun flaş bir karar almasına neden oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Lugano ile oynanan ilk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan Bosnalı futbolcunun ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Jose Mourinho'nun da ne olursa olsun hiçbir şekilde artık Krunic tercihini değerlendirmeyeceği, geçen sezonun ilk 11'inde değişilmez isim olan İsmail ile yoluna devam edeceği bildirildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

EZBER BOZACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Jose Mourinho'nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45'lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

EURO 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

FERDİ SOL BEKE DÖNECEK

Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi orta alanda görevlendiren Mourihno'nun, Lille maçlarında milli oyuncuyu sol bekte oynatacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Önce orta sahada Ferdi'yi deneyen Jose, 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca başka bir plana geçti ve bu bölgeye Sebastian Szymanski'yi çekmeye karar verdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

SZYMANSKI 8'E TADIC 10'A

Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada Dusan Tadic görev yapacak. Mou, sezon başlamadan Sırp yıldızı bu bölgede oynatmak istediğini zaten belirtmişti.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

KANATLARDA HIZLILARI TERCİH EDECEK

Topun kontrolünü Lille'e bırakıp geçiş hücumlarından gol bulmayı hedefleyen Mourinho, bu nedenle kanatlarda hızlı adamları tercih edecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Bu doğrultuda sağ kanatta sürpriz bir şekilde Bright Osayi-Samuel'in görev yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Fenerbahçe'de Lille karşısında sağ bekte de Mert Müldür oynayacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

MAXIMIN 11'E!

Özellikle Lugano maçında kanatlarda zaman zaman yaşanan sıkıntı nedeniyle Portekizli çalıştırıcının, taraftarın da performansını ve futbolunu çok merak ettiği Maximin'i bu kez sahaya süreceği bildirildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

EN NESYRI KARARI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden En Nesyri'nin Lille karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Lugano eşleşmesinde 4 golle yıldızlaşan Dzeko'yu kesmeyeceği ve En Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak kulübede tutacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Fenerbahçe'nin Lille karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

LIVAKOVIC

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

ALEXANDER DJİKU

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

SEBASTIAN SZYMANSKI

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

DUSAN TADIC

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

OSAYI SAMUEL

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

SAINT MAXIMIN

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

EDIN DZEKO

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz mesajı
EMEKLİLER VE MEMURLAR DİKKAT! Temmuz ayı enflasyon oranıyla ilk hesaplama geldi! Ocak 2025’te kim ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisi...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Blinken resmen saldırı için saat verdi: Biden’dan kritik hamle! Havalimanlarında kaçış trafiği
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin ve istikrarlı düşüş... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu’daki gerilim
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Öğle saatlerine dikkat! İstanbul dahil birçok ilde yağış! | 5 Ağustos 2024 hava durumu
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler
Ankara’daki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Rus muhalif Aleksandra Skochilenko MİT’i yere göğe sığdıramadı
Ev ilanlarına yeni düzenleme! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 15 Eylül’de geliyor
Instagram kullanmak için VPN kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınmasın!
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın hadsizliği sonrası Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Başkan Erdoğan sözleri viral oldu
Fenerbahçe’den 4-4’lük transfer operasyonu! Galatasaray’ın ilgilendiği isimler listede
İran’da iki saatlik sır görüşme: Amerikalılar Netanyahu’nun planını sızdırdı! Tahran ile pazarlık masasında 10 Mossad ajanı
SON DAKİKA