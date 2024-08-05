Fenerbahçe’de Jose Mourinho ezber bozacak! Lille maçı 11’inde büyük sürprizler

Lugano ile oynanan ilk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan Bosnalı futbolcunun ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı öğrenildi.





Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak.





Jose Mourinho'nun da ne olursa olsun hiçbir şekilde artık Krunic tercihini değerlendirmeyeceği, geçen sezonun ilk 11'inde değişilmez isim olan İsmail ile yoluna devam edeceği bildirildi.

EZBER BOZACAK Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.



