Yeni sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 devirerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kara Kartal rakibini iki yarıda da bulduğu gollerle mağlup ederek Türkiye Kupası'ndan sonra bir zafer daha kazandı. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...