Beşiktaş'ın yeni yabancıları ilk 11'deydi
YENİ YABANCILAR İLK 11'DE
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı 3 yabancı yıldız Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile formayı kapmayı başardı. Emirhan Topçu ise karşılaşma kadrosunda yer almadı.
Elias Jelert
JELERT YOK, BATSHUAYI YEDEKTE
Galatasaray şu ana kadar 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmişti. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak kontratı uzatıldı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi takıma dahil edildi ve Kopenhag'dan Elias Jelert 9 milyon euroya İstanbul'a getirildi. Danimarkalı bek ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Belçikalı forvet ise yedek kulübesinde şans bekledi.
Victor Nelsson
NELSSON KIZARDI
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş maçının 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar müsabakayı 10 kişi tamamladı. Maçın 87. dakikasında orta sahada siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Nelsson'a direkt kırmızı kart gösterdi.
Rafa Silva
BEŞİKTAŞ UZATMADA AÇILDI
Kartal, 3-0 önde olduğu Süper Kupa'da son iki golü uzatma dakikalarında buldu. İlk olarak 90'da Rafa Silva sahneye çıktı. Hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Portekizli yıldız farkı dörde çıkarırken 90+3'te Mustafa Erhan Hekimoğlu Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 5-0'a getirdi.