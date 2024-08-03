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Kartal'dan duble! Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller

2024 Süper Kupa'nın sahibi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray karşısında Ciro Immobile'nin 23'üncü saniyede ağları havalandırıp rekoru kırdığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise Jonas Svensson dakikalar 53'ü gösterirken bu kez ağları bulan isim oldu. Immobile 80'de bu kez penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Rafa Silva 90'da son sözü söyledi derken Mustafa Hekimoğlu beşinci golü kaydetti. Siyah beyazlılar rakibini 5-0 ile geçerek kupaya uzanmayı başardı. Bu skor aynı zamanda kupa tarihinin en farklı galibiyeti de oldu. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 19:18 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 22:55
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller

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Yeni sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 devirerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kara Kartal rakibini iki yarıda da bulduğu gollerle mağlup ederek Türkiye Kupası'ndan sonra bir zafer daha kazandı. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Jonas Svensson ve Derrick Köhn sık sık karşı karşıya geldiJonas Svensson ve Derrick Köhn sık sık karşı karşıya geldi

GOLLER

Ciro Immobile ilk dakikada perdeyi açtı - İtalyan golcü Süper Kupa'da en erken gol atan isim oldu

GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş


Jonas Svensson ilk golün asistinden sonra bu kez farkı ikiye çıkardı

GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş


Ciro Immobile penaltıdan Muslera'yı avladı ve skoru 3-0'a getirdi

GOL | Galatasaray 0-3 Beşiktaş (Ciro İmmobile)

Rafa Silva'dan siftah

GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş (Rafa Silva)

Mustafa Hekimoğlu beşinci golü attı

GOL | Galatasaray 0-5 Beşiktaş

Ciro Immobile Süper Kupa tarihine geçtiCiro Immobile Süper Kupa tarihine geçti

REKORLA BAŞLADI

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, karşılaşmanın 23. saniyesinde topu ağlarla buluşturdu. Victor Nelsson'un hatasıyla Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan deneyimli futbolcu fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Mauro Icardi'ye ait 50 saniyelik rekoru da devralırken süreyi de yarısından daha az seviyeye indirmeyi başardı.

Beşiktaş'ın yeni yabancıları ilk 11'deydiBeşiktaş'ın yeni yabancıları ilk 11'deydi

YENİ YABANCILAR İLK 11'DE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı 3 yabancı yıldız Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile formayı kapmayı başardı. Emirhan Topçu ise karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Elias JelertElias Jelert

JELERT YOK, BATSHUAYI YEDEKTE

Galatasaray şu ana kadar 3 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmişti. Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak kontratı uzatıldı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi takıma dahil edildi ve Kopenhag'dan Elias Jelert 9 milyon euroya İstanbul'a getirildi. Danimarkalı bek ağrıları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Belçikalı forvet ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Victor NelssonVictor Nelsson

NELSSON KIZARDI

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş maçının 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar müsabakayı 10 kişi tamamladı. Maçın 87. dakikasında orta sahada siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Nelsson'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Rafa SilvaRafa Silva

BEŞİKTAŞ UZATMADA AÇILDI

Kartal, 3-0 önde olduğu Süper Kupa'da son iki golü uzatma dakikalarında buldu. İlk olarak 90'da Rafa Silva sahneye çıktı. Hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Portekizli yıldız farkı dörde çıkarırken 90+3'te Mustafa Erhan Hekimoğlu Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 5-0'a getirdi.

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