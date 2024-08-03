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Takvim.com.tr - ÖZEL | Galatasaray taraftarından futbolculara tepki: Formayı çıkarın!

Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılıların aldığı ağır yenilgi sonrası tribünlerden tepki yağdı. Taraftarlar, futbolculara; "Formayı çıkarın" diye bağırdı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:04 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 23:11
Takvim.com.tr - ÖZEL | Galatasaray taraftarından futbolculara tepki: Formayı çıkarın!

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Yeni sezona şampiyonluklar hedefiyle başlayan Galatasaray, Süper Kupa'da adeta hezimete uğradı. Beşiktaş ile karşılaşan Cimbom, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Beşiktaş karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyduGalatasaray Beşiktaş karşısında çok kötü bir oyun ortaya koydu

Karşılaşmada perdeyi Ciro Immobile açtı. Rekorla taraftarına merhaba diyen İtalyan golcünün ardından sahneye Jonas Svensson çıktı. Immobile penaltıdan skoru 3-0'a getirirken Kartal uzatmada adeta gaza bastı. Önce Rafa Silva, sonra da Mustafa Hekimoğlu Cimbom'u yıkan isimler oldu.

Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yendiBeşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yendi

Derbiden sonra büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylılar, tribünlerde oyunculara tepki göstererek; "Formayı çıkarın" diye tezahürat yaptı.

Galatasaray'ın taraftarından futbolcularına tepki

Derrick Köhn kendisinden beklentileri karşılayamadıDerrick Köhn kendisinden beklentileri karşılayamadı

Bazı taraftarlar ise 3. golden sonra stadı terk etti.

Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ın 3. golünden sonra stadı terk etmeye başladı
Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ın 3. golünden sonra stadı terk etmeye başladı

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