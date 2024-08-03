Yeni sezona şampiyonluklar hedefiyle başlayan Galatasaray, Süper Kupa'da adeta hezimete uğradı. Beşiktaş ile karşılaşan Cimbom, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Yeni sezona şampiyonluklar hedefiyle başlayan Galatasaray, Süper Kupa'da adeta hezimete uğradı. Beşiktaş ile karşılaşan Cimbom, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmada perdeyi Ciro Immobile açtı. Rekorla taraftarına merhaba diyen İtalyan golcünün ardından sahneye Jonas Svensson çıktı. Immobile penaltıdan skoru 3-0'a getirirken Kartal uzatmada adeta gaza bastı. Önce Rafa Silva, sonra da Mustafa Hekimoğlu Cimbom'u yıkan isimler oldu.
Derbiden sonra büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylılar, tribünlerde oyunculara tepki göstererek; "Formayı çıkarın" diye tezahürat yaptı.
Bazı taraftarlar ise 3. golden sonra stadı terk etti.