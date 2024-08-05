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Cengiz Ünder o teklifi reddetti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, gözden çıkarıldı. Milli oyuncu Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmazken, Katar'dan gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 09:00 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 09:00
Cengiz Ünder o teklifi reddetti!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ayrılık raporu verdiği iddia edilen Cengiz Ünder'e bir kulüp daha talip oldu.

Katar basınında yer alan habere göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin, Cengiz Ünder ile görüşme halinde olduğu ancak Cengiz Ünder'in gelen teklifi reddettiği kaydedildi.

MOURINHO YİNE 'GİTSİN' DEDİ

İtalyan kulübü Roma döneminde de kadroda düşünmediği milli futbolcuyu Fenerbahçe'de de planlarına dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun Cengiz Ünder'i gönderilecekler listesine koyduğu iddia edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı.

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