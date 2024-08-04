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Hollandalı Neymar Beşiktaş'a! Kartal yine yüksekten uçacak

Süper Kupa'yı kazanarak sezona muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlıların kadrosuna takviye yapmak amacıyka gündemine aldığı isimlere bir yenisi daha eklendi. Hollandalı Neymar lakaplı genç futbolcu için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 22:25 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 22:25
Hollandalı Neymar Beşiktaş’a! Kartal yine yüksekten uçacak

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Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi net ve tarihi bir skorla hezimete uğratarak zafere ulaştı. Siyah beyazlılar mücadele sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Rafa SilvaRafa Silva

Kara Kartal'ı kupaya götüren goller Ciro Immobile, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan geldi. İtalyan golcü attığı golle fileleri en erken havalandıran isim olmayı başardı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile'den flaş sözler

Beşiktaş Süper Kupa'yı müzesine götürdüBeşiktaş Süper Kupa'yı müzesine götürdü

Süper Kupayı müzesine götüren Beşiktaş için Avrupa'da da övgü dolu ifadeler yer aldı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: ICARDI'NİN GALA'SI 5-0'LA YIKILDI

"Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı."

Ciro ImmobileCiro Immobile

CORRIERE DELLO SPORT: İNANILMAZ IMMOBILE! İLK GOLÜNÜ 21. SANİYEDE ATTI

"Ciro Immobile, Türkiye'deki ilk maçında duble yaptı ve Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı kazandı."

Ciro ImmobileCiro Immobile

TUTTOMERCATO: IMMOBILE'NİN AÇLIĞI

"En çılgın hayallerde bile olmayan bir başlangıç. Türkiye Süper Kupası maçında Ciro Immobile, 23 saniye sonra, ilk dakika olarak skor tabelasında bir gol atarak Beşiktaş ile yeni macerasını başlattı. Ancak bu başarı tartışmasız bir şekilde kupa tarihine damga vurdu. Tarihe geçen bir rekor. Lazio'nun eski bombacısının attığı ilk gol, Türkiye Süper Kupası'nda bugüne kadar atılan en hızlı gol oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi'ye ait olan bu rekor 34 yaşındaki İtalyan tarafından bir anda kırıldı. Ciro için Beşiktaş formaasıyla hem de ezeli rakiplerine karşı yıldırım etkisi yaratan başlangıç."

Ciro ImmobileCiro Immobile

KICKER: TÜRK FUTBOLUNDA İNANILMAZ BAŞLANGIÇ! SADECE 21 SANİYE
"Immobile arkadaşlarıyla birlikte gecenin tadını çıkardı. Sonuçta, bu erken açılış golü, Galatasaray'ın geri gelmesine izin vermeyen Beşiktaş için bir turbo ateşleme görevi gördü."

Ciro ImmobileCiro Immobile

AS: TÜRKİYE'DE TARİHİ EL SANATLARI!
"Beşiktaş, Türkiye'de sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa'da Galatasaray'a ezici bir darbe indirdi. Kupa şampiyonunun lig şampiyonu ile yaptığı ikili mücadele İstanbul'un bir bölümünde yaşayanlar için unutulmaz bir maç oldu. Ciro Immobile attığı iki golle maçın ana kahramanlarından biri oldu."

Ciro ImmobileCiro Immobile

MARCA: BEŞİKTAŞ, GALATASARAY'I DEVİREREK SÜPER KUPA'YI KAZANDI

"Bu yaz Lazio'dan ayrıldığından beri ilk golünü atan Ciro Immobile'den gelen erken açılış ve Jonas Svensson Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun golleriyle Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek tarihindeki onuncu Süper Kupa'yı kazandı ve Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında Trabzonspor ile birlikte ikinci sıraya yükseldi."

Ciro ImmobileCiro Immobile

MUNDO DEPORTIVO: BEŞİKTAŞ VE IMMOBILE, GALATASARAY'I KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ
"34 yaşındaki İtalyan forvet takımının iki gollü galibiyetine iki golle katkıda bulundu. Rafa Silva Benfica'dan ayrıldıktan sonra ilk resmi maçına çıktı ve maçtan gülerek ayrıldı: ilk 11'de başladı (Eski Benfica oyuncusu Gedson Fernandes gibi) ve takımının Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanmasını sağlayan golü attı."

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Süper Lig'de sezonu pazar günü açacak olan Beşiktaş, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri sezonun ilk maçında Karadeniz'den 3 puanla dönmek amacında.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Yeni formatıyla 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'da ilk kez bir yabancı teknik direktörün tarihe geçmesiyle adından söz ettiren Hollandalı çalıştırıcı bu kez de vatandaşını takıma getirecek.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

Bugüne kadar kadrosuna 4 takviye yapan Kartal, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu'yu renklerine bağladı. Sırada yeni hamleler var.

Myron van BrederodeMyron van Brederode

Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri AZ Alkmaar forması giyen Myron van Brederode. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yönetim harekete geçti. Giovanni van Bronckhorst'un istediği genç yıldızın kulübü ile pazarlıklar başlayacak.

Myron van BrederodeMyron van Brederode

Geçen sezon 38 karşılaşmaya çıkan Myron van Brederode, 4 gol atıp 4 de asist yaptı. 1858 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.

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