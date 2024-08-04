"Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu. Immobile ilk golü sadece 21 saniye sonra rakip savunmanın bir hatasından yararlanarak attı ve Galatasaray kalecisi Muslera'ya hiç şans tanımadı."

Ciro Immobile

TUTTOMERCATO: IMMOBILE'NİN AÇLIĞI

"En çılgın hayallerde bile olmayan bir başlangıç. Türkiye Süper Kupası maçında Ciro Immobile, 23 saniye sonra, ilk dakika olarak skor tabelasında bir gol atarak Beşiktaş ile yeni macerasını başlattı. Ancak bu başarı tartışmasız bir şekilde kupa tarihine damga vurdu. Tarihe geçen bir rekor. Lazio'nun eski bombacısının attığı ilk gol, Türkiye Süper Kupası'nda bugüne kadar atılan en hızlı gol oldu. Galatasaray'da Mauro Icardi'ye ait olan bu rekor 34 yaşındaki İtalyan tarafından bir anda kırıldı. Ciro için Beşiktaş formaasıyla hem de ezeli rakiplerine karşı yıldırım etkisi yaratan başlangıç."