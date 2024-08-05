Avrupa’da kura heyecanı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.
KURA SAATLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Dinamo Zagreb
Kızılyıldız
Young Boys
Malmö-PAOK eşleşmesi galibi
Midtjylland - Ferencvaros galibi
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.
Slavia Prag - Union SG galibi
Dinamo Kiev - Rangers galibi
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi