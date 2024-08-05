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Avrupa'da kura heyecanı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdikleri başarılarla ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in play-off turu rakipleri belli oluyor. İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:05
Avrupa’da kura heyecanı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri

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Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekimi heyecanı yaşanacak.

Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.Okan Buruk, Jose Mourinho, van Bronckhorst, Abdullah Avcı ve Çağdaş Atan.

KURA SAATLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda mücadele edecek Galatasaray ve mücadele etmesi muhtemel Fenerbahçe'nin rakipleri 13.00'te belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek Beşiktaş ve mücadele etmesi muhtemel Trabzonspor'un rakipleri 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmesi muhtemel olan Başakşehir'in rakibi ise 15.00'te belli olacak.

GalatasarayGalatasaray
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dinamo Zagreb
Kızılyıldız
Young Boys
Malmö-PAOK eşleşmesi galibi
Midtjylland - Ferencvaros galibi

FenerbahçeFenerbahçe
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Slavia Prag - Union SG galibi
Dinamo Kiev - Rangers galibi

BeşiktaşBeşiktaş
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu


TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

LASK
Anderlecht
Panathinaikos - Ajax
Braga - Servette
Panevezys - Maccabi Tel Aviv
Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
Kryvbas KR - Viktoria Plzen
Partizan - Lugano
Karabağ - Ludogorets mağlubu
Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
Malmö - PAOK mağlubu
Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

BaşakşehirBaşakşehir
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Botev - Zrinjski galibi
Maribor - Vojvodina galibi
Petrocub - New Saints mağlubu
Ruzomberok - Hajduk Split galibi
Osijek - Zira galibi
Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
Trnava - Wisla Krakow galibi
Ararat - Puskas Akademia galibi
Kilmarnock - Tromso galibi
St Mirren - Brann galibi
St Gallen - Slask Wroclaw galibi
Auda - Drita galibi
Celje - Shamrock Rovers mağlubu
Hacken - Paide galibi
Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
CSKA 1948 - Pafos galibi
Paks - Mornar galibi
Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
St Partick's Athletic - Sabah galibi

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