Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu için 18 milyon Euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya vardı.

Sara, her bir futbol sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk ücret alacak. Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, 14 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE Transferler için yoğun mesai harcamaya devam eden Galatasaray yönetimi, sol bek takviyesi için kolları sıvadı. Derrick Köhn'den savunma anlamında bir türlü istediği verimi alamayan Cimbom, yeni sol bek transferi için atağa geçti.

MATHIAS LÖVİK GÜNDEME GELDİ Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer listesinde olduğu iddia edilen Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lövik'in sosyal medya hesabından yaptığı hareketler Galatasaray taraftarları arasında merak uyandırdı.

Molde'nin yıldızı Lövik, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu da beğendi. Galatasaray'ın Mathias Lövik için Molde yönetimiyle bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında.