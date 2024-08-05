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Galatasaray'dan sol bek bombası! Köhn'ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Süper Kupa şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi ile sarsıldı. Transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray, Köhn'ün yetersiz performansının ardından genç sol bek için harekete geçti. O isim transferin ateşini sosyal medyadan yaktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 12:11 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 12:11
Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

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Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa yenilgisinin ardından transfer çalışmaları kararlılık kazanmış durumda.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon kadrosu adına transfer görüşmeleri için temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, dün Florya'daydı. Sarı-Kırmızılılar, yeni transfer görüşmeleri için bir araya gelirken, masadaki isimler hakkında yeniden toplantı gerçekleştirildi.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Hatipoğlu'nun, transferler için yoğun bir şekilde mesai harcadığı bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

OLIVEIRA'YA TALİP ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan, bir dönem kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'nın adı uzun bir süredir gönderilecekler arasında yer alıyor.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi kalan Portekizli yıldız oyuncunun geleceği ise merak konusuydu.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Gelen haberlere göre 32 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor devreye girdi. Cim Bom'un da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

SARA RESMEN AÇIKLANDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı önceki gece İstanbul'a getirdi.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Galatasaray, Brezilyalı oyuncu için 18 milyon Euro ödeyecek. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya vardı.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Sara, her bir futbol sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk ücret alacak. Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, 14 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE

Transferler için yoğun mesai harcamaya devam eden Galatasaray yönetimi, sol bek takviyesi için kolları sıvadı. Derrick Köhn'den savunma anlamında bir türlü istediği verimi alamayan Cimbom, yeni sol bek transferi için atağa geçti.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

MATHIAS LÖVİK GÜNDEME GELDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer listesinde olduğu iddia edilen Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Mathias Lövik'in sosyal medya hesabından yaptığı hareketler Galatasaray taraftarları arasında merak uyandırdı.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

Molde'nin yıldızı Lövik, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. Sol ayaklı genç oyuncu bir sarı-kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" yorumunu da beğendi. Galatasaray'ın Mathias Lövik için Molde yönetimiyle bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi

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