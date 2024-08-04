Galatasaray Gabriel Sara’yı KAP’a bildirdi! İşte maaşı ve bonservisi

Üst üste üçüncü ve toplamda 25'inci şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray , transferlerine bir yenisini daha ekledi. Cimbom, orta saha rotasyonunda bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara 'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Tam adı Gabriel Davi Gomes Sara olan Gabriel Sara, 26 Haziran 1999'da Joinville, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine São Paulo'nun gençlik akademisinde başladı ve burada profesyonel olarak forma giydi. Kariyerine São Paulo'da başladığı süre boyunca 120 maçta 17 gol attı. 2022 yılında İngiliz kulübü Norwich City'ye transfer oldu. 2017'de São Paulo'nun A takımında ilk kez sahaya çıktı ve 2022 yılına kadar burada oynadı. 2022'de Norwich City'ye transfer oldu ve takımda önemli bir rol üstlendi. EFL Championship'te birçok kez gol atarak takımına katkı sağladı. Sara, ayrıca Ağustos 2023'te EFL Championship Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı ve 2023-2024 sezonunda EFL Championship Yılın Takımı'na seçildi.