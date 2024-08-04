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Galatasaray Gabriel Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte maaşı ve bonservisi

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, dördüncü transferini resmiyete kavuşturdu. Sarı kırmızılı ekip, Norwich City'de forma giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Brezilyalı oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 23:07 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 23:32
Galatasaray Gabriel Sara’yı KAP’a bildirdi! İşte maaşı ve bonservisi

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Üst üste üçüncü ve toplamda 25'inci şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Cimbom, orta saha rotasyonunda bir süredir görüşme halinde olduğu ve İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Tam adı Gabriel Davi Gomes Sara olan Gabriel Sara, 26 Haziran 1999'da Joinville, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine São Paulo'nun gençlik akademisinde başladı ve burada profesyonel olarak forma giydi. Kariyerine São Paulo'da başladığı süre boyunca 120 maçta 17 gol attı. 2022 yılında İngiliz kulübü Norwich City'ye transfer oldu. 2017'de São Paulo'nun A takımında ilk kez sahaya çıktı ve 2022 yılına kadar burada oynadı. 2022'de Norwich City'ye transfer oldu ve takımda önemli bir rol üstlendi. EFL Championship'te birçok kez gol atarak takımına katkı sağladı. Sara, ayrıca Ağustos 2023'te EFL Championship Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı ve 2023-2024 sezonunda EFL Championship Yılın Takımı'na seçildi.

Gabriel SaraGabriel Sara

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara geride kalan sezonda 53 karşılaşmaya çıktı. 14 gol atıp 13 de asist yaptı. 4604 dakika sahada kalan sambacı 5 kez sarı kart gördü.

EN PAHALI TRANSFER

Gabriel Sara 18 milyon euro bonservisle birlikte Galatasaray'ın en fazla ücret ödenen ismi oldu. Sarı kırmızılıların en pahalı oyuncular listesindeki ilk beş şu şekilde;

18M€ Gabriel Sara
17M€ Mario Jardel
15M€ Nicolo Zaniolo
13M€ Mbaye Diagne
13M€ Armindo Bruma

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