Galatasaray Süper Kupa'da tarihi hezimet yaşadı Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar rakibine oyunun neredeyse hiçbir anında yanıt veremezken adeta yokları oynadı. Karşılaşma sonrasında tribünlerden futbolculara "Formayı çıkarın" tepkisi geldi.

Galatasaray taraftarı Okan Buruk'a sert eleştiriler yöneltti Sosyal medyada ise hem Teknik Direktör Okan Buruk hem de Başkan Dursun Özbek'e yoğun ve sert eleştiriler vardı. Transferlerin geç kalmasından takımın ahenk bulamamasına kadar pek çok konuda mesajlar yazıldı.

Gabriel Sara İstanbul'a geldi Cimbom'da alınan mağlubiyet nedeniyle 20 milyon euroya yakın bonservis ödenmesi beklenen Gabriel Sara'nın transferi dahi gölgede kaldı. Sambacı futbolcu için beklenen ilgi gösterilmedi.

Okan Buruk'un sözleri Wilfried Zaha'yı rahatsız etti ZAHA'DAN FLAŞ HAMLE! Alınan tarihi mağlubiyetin ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı. İki sezondur başarıların yaşandığı ve yüzlerin güldüğü kulüpte yıldız oyunculardan biri gözden çıkarıldı. Diğeri ise hareketi ile Okan Buruk'a savaş açtı.