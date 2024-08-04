Galatasaray Süper Kupa'da tarihi hezimet yaşadı
Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar rakibine oyunun neredeyse hiçbir anında yanıt veremezken adeta yokları oynadı. Karşılaşma sonrasında tribünlerden futbolculara "Formayı çıkarın" tepkisi geldi.
Galatasaray taraftarı Okan Buruk'a sert eleştiriler yöneltti
Sosyal medyada ise hem Teknik Direktör Okan Buruk hem de Başkan Dursun Özbek'e yoğun ve sert eleştiriler vardı. Transferlerin geç kalmasından takımın ahenk bulamamasına kadar pek çok konuda mesajlar yazıldı.
Gabriel Sara İstanbul'a geldi
Cimbom'da alınan mağlubiyet nedeniyle 20 milyon euroya yakın bonservis ödenmesi beklenen Gabriel Sara'nın transferi dahi gölgede kaldı. Sambacı futbolcu için beklenen ilgi gösterilmedi.
Okan Buruk'un sözleri Wilfried Zaha'yı rahatsız etti
ZAHA'DAN FLAŞ HAMLE!
Alınan tarihi mağlubiyetin ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı. İki sezondur başarıların yaşandığı ve yüzlerin güldüğü kulüpte yıldız oyunculardan biri gözden çıkarıldı. Diğeri ise hareketi ile Okan Buruk'a savaş açtı.
Okan Buruk Süpe Kupa finali sonrası Wilfried Zaha'nın taktiği yanlış ilettiğini söyledi
"OYUNCULARA FARKLI BİR ŞEY SÖYLEDİ"
Karşılaşma sonrasında konuşan başarılı teknik adam, taktik konusunda Wilfried Zaha'nın hatalı davrandığını söyleyerek; "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yeni dizilişi söyledim. Ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi oyunculara. Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığa dahil olmaya çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış anlayabiliyor. Çok hızlı karar veriyoruz orada. Diziliş olarak zaten çok hücumcu bir takımdık. Stoper eksilince yeni dizilişi tam olarak iletemediler. Bu arada tabii ki yediğimiz goller oldu" ifadelerini kullandı.