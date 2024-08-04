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Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 2 yıldız gözden çıkarıldı... O bölgeye takviye geliyor

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Bugüne kadar pek çok kez olumlu olayların yansıdığı sarı kırmızılılarda derbinin faturası ağır oldu. Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yıldızlardan biri gözden çıkarıldı. Yerine transfer düşünülüyor. Diğeri ise savaş açarcasına hareket yaptı. Yolların ayrılması gündemde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 15:57 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 15:57
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor! 2 yıldız gözden çıkarıldı... O bölgeye takviye geliyor

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Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste üçüncü kez zirvede yer alabilmek için kolları sıvadı. Cimbom'da tek hedef beşinci yıldızı takabilmek. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan Aslan, sahadan 5-0'lık ağır bir skorla ayrılarak taraftarını üzdü.

Galatasaray en son 2019'da 5-0 yenildiGalatasaray en son 2019'da 5-0 yenildi

Galatasaray, 1697 gün sonra 5-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık 2019'da Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, o tarihten sonra en büyük hezimetini Beşiktaş karşısında yaşadı.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Galatasaray Süper Kupa'daki en farklı mağlubiyeti aldıGalatasaray Süper Kupa'daki en farklı mağlubiyeti aldı

Beşiktaş'ı galibiyete götüren golleri Ciro Immobile, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. İtalyan golcü topu 23'üncü saniyede ağlarla buluşturarak en erken gol atan futbolcu rekorunu eline geçirdi.

Galatasaray Süper Kupa'da tarihi hezimet yaşadıGalatasaray Süper Kupa'da tarihi hezimet yaşadı

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar rakibine oyunun neredeyse hiçbir anında yanıt veremezken adeta yokları oynadı. Karşılaşma sonrasında tribünlerden futbolculara "Formayı çıkarın" tepkisi geldi.

Galatasaray taraftarı Okan Buruk'a sert eleştiriler yönelttiGalatasaray taraftarı Okan Buruk'a sert eleştiriler yöneltti

Sosyal medyada ise hem Teknik Direktör Okan Buruk hem de Başkan Dursun Özbek'e yoğun ve sert eleştiriler vardı. Transferlerin geç kalmasından takımın ahenk bulamamasına kadar pek çok konuda mesajlar yazıldı.

Gabriel Sara İstanbul'a geldiGabriel Sara İstanbul'a geldi

Cimbom'da alınan mağlubiyet nedeniyle 20 milyon euroya yakın bonservis ödenmesi beklenen Gabriel Sara'nın transferi dahi gölgede kaldı. Sambacı futbolcu için beklenen ilgi gösterilmedi.

Okan Buruk'un sözleri Wilfried Zaha'yı rahatsız ettiOkan Buruk'un sözleri Wilfried Zaha'yı rahatsız etti

ZAHA'DAN FLAŞ HAMLE!

Alınan tarihi mağlubiyetin ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı. İki sezondur başarıların yaşandığı ve yüzlerin güldüğü kulüpte yıldız oyunculardan biri gözden çıkarıldı. Diğeri ise hareketi ile Okan Buruk'a savaş açtı.

Okan Buruk Süpe Kupa finali sonrası Wilfried Zaha'nın taktiği yanlış ilettiğini söylediOkan Buruk Süpe Kupa finali sonrası Wilfried Zaha'nın taktiği yanlış ilettiğini söyledi

"OYUNCULARA FARKLI BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Karşılaşma sonrasında konuşan başarılı teknik adam, taktik konusunda Wilfried Zaha'nın hatalı davrandığını söyleyerek; "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Yeni dizilişi söyledim. Ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi oyunculara. Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığa dahil olmaya çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış anlayabiliyor. Çok hızlı karar veriyoruz orada. Diziliş olarak zaten çok hücumcu bir takımdık. Stoper eksilince yeni dizilişi tam olarak iletemediler. Bu arada tabii ki yediğimiz goller oldu" ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha Galatasaray'da kalıcı olmayı bir türlü başaramadıWilfried Zaha Galatasaray'da kalıcı olmayı bir türlü başaramadı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Fildişi Sahilleri pasaportlu yıldız futbolcu bu sözlerin ardından daha önce de birçok yaptığı gibi sosyal medyadan Okan Buruk'a yanıt verdi. Deneyimli kanat oyuncusu, Instagram'da fotoğrafını silerek bu alanı siyah renge boyadı ve tepki gösterdi.

Zaha ile Okan Buruk yine karşı karşıyaZaha ile Okan Buruk yine karşı karşıya

Daha önce gönderilecekler arasında bulunan ancak şu an takımda olan Wilfied Zaha için gelen tekliflerin değerlendirilmesi ve kolaylık sağlanması bekleniyor. Eğer maaşını karşılayan bir takım bulunabilirse gidişine onay verilecek.

Derrick Köhn Beşiktaş karşısında da etkisizdiDerrick Köhn Beşiktaş karşısında da etkisizdi

KÖHN GÖZDEN ÇIKARILDI!

Takımda ayrıca Okan Buruk'un gözüne giremeyen isimlerden biri de Derrick Köhn. Hannover 96'dan geçen sezonun yarısında transfer edilen Alman futbolcu, istenen seviyeye henüz gelebilmiş değil.

Derrick Köhn istenen seviyeye ulaşmayı başaramadıDerrick Köhn istenen seviyeye ulaşmayı başaramadı

Süper Kupa'da da rakip atakları savuşturmakta ve atak organizasyonlarına katılmakta zorlandı. Teknik heyet de flaş bir hamle ile yerine yeni futbolcu almaya karar verdi.

Francisco Moura daha önce de Galatasaray'ın listesindeydiFrancisco Moura daha önce de Galatasaray'ın listesindeydi

GALATASARAY YENİ BEKİNİ BULDU

Sarı kırmızılılar daha önce de gündeminde olan sol beki gündemine aldı.

Francisco Moura Portekiz'de çıkış gösteren bekler arasında bulunuyorFrancisco Moura Portekiz'de çıkış gösteren bekler arasında bulunuyor

Cimbom, Famalicao'da forma giyen 24 yaşındaki Francisco Moura ile yeniden ilgilenmeye başladı. Genç sol bek, Derrick Köhn alınmadan önce liste de yer alıyordu. Geçen sezonu 36 karşılaşmada attığı 2 gol ve yaptığı 5 asist ile tamamladı. 3225 dakika sahada kaldı.

Francisco Moura Famalicao'da top koşturuyorFrancisco Moura Famalicao'da top koşturuyor

Francisco Moura'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Kulübü Famalicao ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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