Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile Takvim'e konuştu! "Fantastik bir başlangıçtı"

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ile Atatük Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Ciro Immobile oldu. Yeni transferlerden biri olan İtalyan golcü, ağları iki kez sarsarak kupanın gelmesinde büyük rol oynadı.
Ciro Immobile
İlk golde Fernando Muslera'yı 23'üncü saniyede avlayan 34 yaşındaki forvet, Mauro Icardi'nin rekorunu da elinden almayı başardı.
Ciro Immobile
Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.