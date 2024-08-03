Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile Takvim'e konuştu! "Fantastik bir başlangıçtı"

Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Ciro Immobile oldu. Yeni transferlerden biri olan İtalyan golcü, ağları iki kez sarsarak kupanın gelmesinde büyük rol oynadı.

Ciro Immobile

Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.