SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile Takvim'e konuştu! "Fantastik bir başlangıçtı"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 ile yenerek şampiyonluğa ulaştığı Süper Kupa'da Ciro Immobile mücadeleye damga vurdu. İtalyan golcü attığı 2 golle takımını sırtlarken, Türkiye kariyerine de hızlı bir adım atmış oldu. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e açıklamalarda bulunarak kendisi için 2 gol atmanın fantastik olduğunu söyledi.

GörkemAğgündüz GörkemAğgündüz takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:50 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 10:48
Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile Takvim’e konuştu! Fantastik bir başlangıçtı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ile Atatük Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Ciro Immobile oldu. Yeni transferlerden biri olan İtalyan golcü, ağları iki kez sarsarak kupanın gelmesinde büyük rol oynadı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

İlk golde Fernando Muslera'yı 23'üncü saniyede avlayan 34 yaşındaki forvet, Mauro Icardi'nin rekorunu da elinden almayı başardı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

SON DAKİKA