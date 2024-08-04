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Trabzonspor'da transfer bombaları patlayacak! Başkan Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, 4-5 takviye yapacaklarını belirterek maliyetlerin uygun olduğu anda açıklayacaklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 21:39 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 21:39
Trabzonspor’da transfer bombaları patlayacak! Başkan Ertuğrul Doğan’dan flaş sözler...

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Trabzonspor'da 57'inci yıl kutlamaları devam ediyor. Bordo mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da gündeme yönelik açıklamalarda bulunurken taraftarın merakla beklediği transferlere ilişkin de konuştu.

Trabzonspor'un yeni sezondaki hedefi şampiyonlukTrabzonspor'un yeni sezondaki hedefi şampiyonluk

"MALİYET UYGUN HALE GELDİĞİ AN AÇIKLAYACAĞIZ"

Katılım gösterdiği kutlamalarda konuşan Erturğul Doğan; "Kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Bugüne kadar 9 transfer yaptık, yaklaşık 4-5 transfer daha olacakmış gibi duruyor. Eksiklerimizin farkındayız. Geçen sene hep beraber bizim de hoşnut olmadığımız bir sezon yaşadık. Dolayısıyla çok üzüldük, üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Maliyetler Trabzonspor'a uygun hale geldiği an transferi açıklayacağız. Son aşamadayız, önümüzdeki hafta içinde büyük çoğunluğunu bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul Doğan 4-5 transfer yapacaklarını söylediErtuğrul Doğan 4-5 transfer yapacaklarını söyledi

"TAKIMI ZİRVEYE OYNATMAK ZORUNDAYIZ"

Trabzonspor'un zirvede yer almak zorunda olduğunu ve bunu kendilerine görev edindiklerini ifade eden Doğan; ""Ben de yaklaşık olarak 25-30 yıl önce sizler gibi taraftardım, buralarda bağırıyordum. Şimdi başkan olarak konuşuyorum. Benim açımdan farklı bir duygu. İnanın sizin aklınızdan ne geçiyorsa benim aklımdan da o geçiyor. Bu takımı zirveye oynatmak zorundayız, bunun için ne lazımsa da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu."

Ertuğrul Doğan transfere yoğun efor harcıyorErtuğrul Doğan transfere yoğun efor harcıyor


"EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti: "Sezonun başlamasına az kaldı, biraz eksiklerimiz var ama bunları en yakın zamanda tamamlayacağız. Siz de inanın buna. Biz hocamızla, futbolcularımızla hepimiz ne için bir araya geldiğimizi biliyoruz. Bu sene zirve yürüyüşünde olacağız. Tüm dünyanın konuşacağı şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Bu uzun bir yol, tek başına Trabzon yönetimin başarabileceği bir iş değil. Camianın tüm bileşenlerine ihtiyacımız var, bunun iyi günü ve kötü günü var. Tek önemli nokta bu renklerin yanında olmak. Sizlerden ricam ne olursa olsun hocanızın yanında olun, dünyanın en büyük şehir takımına sahip çıkın. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah bu heyecanınızı, mutluluğunuzu ve enerjinizi tüm sezon boyunca görmek istiyorum."

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