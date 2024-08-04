Trabzonspor’da transfer bombaları patlayacak! Başkan Ertuğrul Doğan’dan flaş sözler...

Ertuğrul Doğan transfere yoğun efor harcıyor





"EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti: "Sezonun başlamasına az kaldı, biraz eksiklerimiz var ama bunları en yakın zamanda tamamlayacağız. Siz de inanın buna. Biz hocamızla, futbolcularımızla hepimiz ne için bir araya geldiğimizi biliyoruz. Bu sene zirve yürüyüşünde olacağız. Tüm dünyanın konuşacağı şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Bu uzun bir yol, tek başına Trabzon yönetimin başarabileceği bir iş değil. Camianın tüm bileşenlerine ihtiyacımız var, bunun iyi günü ve kötü günü var. Tek önemli nokta bu renklerin yanında olmak. Sizlerden ricam ne olursa olsun hocanızın yanında olun, dünyanın en büyük şehir takımına sahip çıkın. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah bu heyecanınızı, mutluluğunuzu ve enerjinizi tüm sezon boyunca görmek istiyorum."