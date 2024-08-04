West Ham’ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek Fenerbahçe’nin gündeminde!

Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Şilili orta saha Guido Rodriguez'i kadrosuna katan West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Tomas Soucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.
West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da istediği tarzda bir oyuncu olan 1.92 boyundaki Çekyalı orta saha oyuncusunun transferi için tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre harekete geçileceği de gelen haberler arasında.
West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek
Geçen sezon İngiliz ekibiyle 52 maçta 3996 dakika süre alan Soucek söz konsu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.