West Ham’ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek Fenerbahçe’nin gündeminde!

Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Şilili orta saha Guido Rodriguez'i kadrosuna katan West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Tomas Soucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.