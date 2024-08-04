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West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek Fenerbahçe'nin gündeminde!

Orta saha bölgesinde kalabalık oluşan İngiliz ekibinde forma şansı azalan 29 yaşındaki oyuncu menajerler tarafından Kanarya’ya önerildi. Transferle ilgili son kararı Mourinho verecek.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 06:58 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 06:58
West Ham’ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek Fenerbahçe’nin gündeminde!

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Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Şilili orta saha Guido Rodriguez'i kadrosuna katan West Ham United'da orta saha bölgesinde kalabalık nedeniyle forma şansı azalan Tomas Soucek'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi.

West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas SoucekWest Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da istediği tarzda bir oyuncu olan 1.92 boyundaki Çekyalı orta saha oyuncusunun transferi için tecrübeli teknik adamın vereceği karara göre harekete geçileceği de gelen haberler arasında.

West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas SoucekWest Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek

Geçen sezon İngiliz ekibiyle 52 maçta 3996 dakika süre alan Soucek söz konsu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

West Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas SoucekWest Ham'ın Çekyalı orta sahası Tomas Soucek

Özellikle duran toplarda attığı kafa golleriyle ön plana çıkan yıldız futbolcunun West Ham United ile olan kontratı 2027'de sona erecek. Çekya formasını da 72 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 13 gol kaydetti.

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