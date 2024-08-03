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Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti! İşte o gol...

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa'da attığı golle adını tarihe yazdırdı. İtalyan golcü bu kulvarda en erken fileleri bulan isim olmayı başardı ve Icardi'den rekoru devraldı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 21:17 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 21:26
Ciro Immobile ilk maçında tarihe geçti! İşte o gol...

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Kariyerinde birçok kez gol krallığı yaşayan ve Altın Ayakkabı sahibi de olan Ciro Immobile, Beşiktaş ile adım attığı Türkiye'de de sahneye çıkmayı başardı.

Ciro Immobile ilk maçında gol atmayı başardıCiro Immobile ilk maçında gol atmayı başardı

İtalyan golcü, Galatasaray karşısında forma giydiği Süper Kupa'nın ilk saniyelerinde ağları sarsmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ciro Immobile golü taraftarlarıyla kutladıCiro Immobile golü taraftarlarıyla kutladı

Bu golle birlikte Immobile, Süper Kupa'da en erken gol atan isim oldu. 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.

İşte Ciro Immobile'nin ağları sarstığı an

GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş

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