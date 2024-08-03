Kariyerinde birçok kez gol krallığı yaşayan ve Altın Ayakkabı sahibi de olan Ciro Immobile, Beşiktaş ile adım attığı Türkiye'de de sahneye çıkmayı başardı.
Kariyerinde birçok kez gol krallığı yaşayan ve Altın Ayakkabı sahibi de olan Ciro Immobile, Beşiktaş ile adım attığı Türkiye'de de sahneye çıkmayı başardı.
İtalyan golcü, Galatasaray karşısında forma giydiği Süper Kupa'nın ilk saniyelerinde ağları sarsmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu golle birlikte Immobile, Süper Kupa'da en erken gol atan isim oldu. 2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.
İşte Ciro Immobile'nin ağları sarstığı an