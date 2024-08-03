Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel Takvim'e konuştu! "Transferler devam edecek"

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.
HÜSEYİN YÜCEL TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Tarihi zafer sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e çok özel açıklamalarda bulundu.
Yücel şu ifadelere yer verdi:
Çok mutluyuz özellikle ben taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burayı resmen İnönü'ye çevirdiler. Allah onlardan razı olsun. Beşiktaş artık özlenen günlerine dönmeye başladı. Daha da iyi olacaktır. Eksiklerimize de biliyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Kesinlikle gelecek.
TRANSFER OLACAK MI?
Transfer gelecek. Defansta eksiklerimiz var. Gayet iyi biliyoruz, o alana takviye yapacağız inşallah.