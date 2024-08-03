Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel Takvim'e konuştu! "Transferler devam edecek"





HÜSEYİN YÜCEL TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU



Tarihi zafer sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e çok özel açıklamalarda bulundu.

Yücel şu ifadelere yer verdi:



Çok mutluyuz özellikle ben taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burayı resmen İnönü'ye çevirdiler. Allah onlardan razı olsun. Beşiktaş artık özlenen günlerine dönmeye başladı. Daha da iyi olacaktır. Eksiklerimize de biliyoruz. Güzel günler bizi bekliyor. Kesinlikle gelecek.