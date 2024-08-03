Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Süper Kupayı kazanan takımlar listesi...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam saat 20:45'te başlayan bu önemli karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Peki Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti?