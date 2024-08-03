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Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Süper Kupayı kazanan takımlar listesi...

Futbolseverler bu akşam nefeslerini tutmuş durumda, zira Süper Kupa Finali’nde Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesinde ilk resmi sınavlarını veren bu iki dev kulüp arasındaki heyecan dolu maç saat 20:45’te başladı. Futbol dünyasının gözleri, Süper Kupa’yı hangi takımın kaldıracağına çevrilmiş durumda. Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 21:45 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 21:45
Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Süper Kupayı kazanan takımlar listesi...

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam saat 20:45'te başlayan bu önemli karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Peki Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti?

2024 SÜPER KUPASINI KİM ALDI?

Maç henüz sona ermediği için Süper Kupayı hangi takımın almaya hak kazandığı belli olmadı. Maç sona erdiğinde haberimize eklenecektir.

İŞTE SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLARIN LİSTESİ

2024: Galatasaray - Okan Buruk
2023: Trabzonspor - Abdullah Avcı
2022: Beşiktaş JK - Önder Karaveli
2021: Trabzonspor - Abdullah Avcı
2020: Galatasaray - Fatih Terim

2019: Akhisarspor - Safet Susic
2018: Konyaspor - Mustafa Reşit Akçay
2017: Galatasaray - Jan Olde Riekerink
2016: Galatasaray - Hamza Hamzaoğlu
2015: Fenerbahçe - İsmail Kartal

2014: Galatasaray - Fatih Terim
2013: Galatasaray - Fatih Terim
2011: Trabzonspor - Şenol Güneş
2010: Fenerbahçe - Christoph Daum

2009: Galatasaray - Michael Skibbe
2008: Fenerbahçe - Zico
2007: Beşiktaş JK - Jean Tigana

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