Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Süper Kupayı kazanan takımlar listesi...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam saat 20:45'te başlayan bu önemli karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Peki Süper Kupayı kim kazandı? 3 Ağustos 2024 Galatasaray Beşiktaş kupa maçı kaç kaç bitti?
2024 SÜPER KUPASINI KİM ALDI?
Maç henüz sona ermediği için Süper Kupayı hangi takımın almaya hak kazandığı belli olmadı. Maç sona erdiğinde haberimize eklenecektir.
İŞTE SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLARIN LİSTESİ
2024: Galatasaray - Okan Buruk
2023: Trabzonspor - Abdullah Avcı
2022: Beşiktaş JK - Önder Karaveli
2021: Trabzonspor - Abdullah Avcı
2020: Galatasaray - Fatih Terim