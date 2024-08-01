Trabzonspor transferde gaza bastı! Yeni yıldızlar yolda... Hedef şampiyonluk

Trabzonspor'da takıma yeni katılan oyunculardan beklenri yüksek Takımı yeniden yaratmaya kararlı olan teknik heyet ve yönetim, ilk etapta 6 oyuncuyu getirdi. Ozan Tufan, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic, Denis Dragus ve Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağlamıştı.

Pedro Malheiro Karadeniz temsilcisi sonraki aşamada ise Thomas Meunier'in takımdan ayrılmasıyla birlikte Pedro Malheiro'yu 2-3 gün içinde şehre getirdi. 23 yaşındaki futbolcu için 3 taksitle 2 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Stefan Savic Her ne kadar yoğun çaba harcansa da UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarına yetiştirilemeyen Stefan Savic, defansın yeni lideri olacak. Karadağlı futbolcuya 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası ödenecek.

Okay Yokuşlu Trabzonspor'a geri döndü Son olarak da daha önce Kayserispor'dan transfer edilen Okay Yokuşlu yuvaya geri döndü. Milli futbolcu için WBA ile anlaşma sağlandı. Okay için imza töreni düzenleyen bordo mavililer, süreci resmiyete kavuşturdu.