Trabzonspor transferde gaza bastı! Yeni yıldızlar yolda... Hedef şampiyonluk

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz temsilcisi haziran ayından itibaren hareketli geçirdiği süreçte yeni yıldızlara forma giydirecek. Taraftar da bir an önce takıma katılacak isimleri görmek istiyor.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk elde edileceğine inanılıyor
Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir hikaye daha yazarak mayıs ayında mutlu sona ulaşmak isteyen Fırtına, son 2 sezonki gibi yine hareketli bir dönem geçiriyor.
Trabzonspor'da transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyor
Trabzonspor 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında imza attırdığı oyuncu sayılarıyla dikkat çekmişti. Aynı sirkülasyon devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcu bordo mavili formayı giydi.