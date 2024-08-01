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Trabzonspor transferde gaza bastı! Yeni yıldızlar yolda... Hedef şampiyonluk

Yeni sezonda şampiyonluk elde etmek isteyen Trabzonspor, kadrosunu yeni isimler katmayı sürdürecek. Bordo mavililerde son olarak Okay Yokuşlu imza atmıştı. Ağustos ayında ise hedefte en az 4 oyuncu almak daha var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 20:04 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 20:05
Trabzonspor transferde gaza bastı! Yeni yıldızlar yolda... Hedef şampiyonluk

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Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz temsilcisi haziran ayından itibaren hareketli geçirdiği süreçte yeni yıldızlara forma giydirecek. Taraftar da bir an önce takıma katılacak isimleri görmek istiyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk elde edileceğine inanılıyorTrabzonspor'da Abdullah Avcı ile yeni bir şampiyonluk elde edileceğine inanılıyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir hikaye daha yazarak mayıs ayında mutlu sona ulaşmak isteyen Fırtına, son 2 sezonki gibi yine hareketli bir dönem geçiriyor.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Trabzonspor'da transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyorTrabzonspor'da transfer sezonu bir hayli hareketli geçiyor

Trabzonspor 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında imza attırdığı oyuncu sayılarıyla dikkat çekmişti. Aynı sirkülasyon devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcu bordo mavili formayı giydi.

Trabzonspor'da takıma yeni katılan oyunculardan beklenri yüksekTrabzonspor'da takıma yeni katılan oyunculardan beklenri yüksek

Takımı yeniden yaratmaya kararlı olan teknik heyet ve yönetim, ilk etapta 6 oyuncuyu getirdi. Ozan Tufan, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic, Denis Dragus ve Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağlamıştı.

Pedro MalheiroPedro Malheiro

Karadeniz temsilcisi sonraki aşamada ise Thomas Meunier'in takımdan ayrılmasıyla birlikte Pedro Malheiro'yu 2-3 gün içinde şehre getirdi. 23 yaşındaki futbolcu için 3 taksitle 2 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Stefan SavicStefan Savic

Her ne kadar yoğun çaba harcansa da UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarına yetiştirilemeyen Stefan Savic, defansın yeni lideri olacak. Karadağlı futbolcuya 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası ödenecek.

Okay Yokuşlu Trabzonspor'a geri döndüOkay Yokuşlu Trabzonspor'a geri döndü

Son olarak da daha önce Kayserispor'dan transfer edilen Okay Yokuşlu yuvaya geri döndü. Milli futbolcu için WBA ile anlaşma sağlandı. Okay için imza töreni düzenleyen bordo mavililer, süreci resmiyete kavuşturdu.

Okay Yokuşlu daha önce Trabzonspor'a 6 milyon euro kazandırmıştıOkay Yokuşlu daha önce Trabzonspor'a 6 milyon euro kazandırmıştı

Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Okay, "Öncelikle tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz" ifadelerini kullandı.

Okan Yokuşlu orta sahadaki forma rekabetine dahil olacakOkan Yokuşlu orta sahadaki forma rekabetine dahil olacak

Okay Yokuşlu'nun Trabzonspor'a maliyeti belli oldu. Yapılan KAP açıklamasında; "2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir." denildi.

Taxiarchis Fountas Trabzonspor'dan ayrılacaklar arasında bulunuyor ancak şu ana kadar resmi teklif alamadıTaxiarchis Fountas Trabzonspor'dan ayrılacaklar arasında bulunuyor ancak şu ana kadar resmi teklif alamadı

Fırtına'da yeni sezonun kadrosu şekillendirilmeye devam ediyor. Şu ana kadar düşünmediği oyuncuların bir kısmını gönderen yönetim ve teknik heyetin şimdiki hedefi ise Tonio Teklic, Maxi Gomez ve Taxiarchis Fountas. Eğer bu 3 fubtolcu ile de yollar ayrılırsa işler daha kolay hale gelecek. Görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'da transferlere yenileri eklenecekTrabzonspor'da transferlere yenileri eklenecek

Rakiplerinden geri kaldığı sezonları telafi etmek isteyen Trabzonspor'da transferler bitmiyor. 9 futbolcuyu kadrosuna katan Fırtına'da bu hamlelere yenileri eklenecek.

Denis Draguş Trabzonspor'un forvet alternatiflerinden biri olacakDenis Draguş Trabzonspor'un forvet alternatiflerinden biri olacak

Öncelik forvet. Denis Draguş takviyesinin yanı sıra Umut Bozok ve Enis Destan alternatiflerine de sahip olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, kaliteli bir isim daha almak amacında. Bunun için de yönetimle sık sık görüştü ve raporunu sundu.

Trabzonspor'un istediği forvetlerden biri Wout WeghorstTrabzonspor'un istediği forvetlerden biri Wout Weghorst

Pivot forvet isteyen Avcı'nın kararı takımda geçen sezon kiralık oynayan Ebere Paul Onuachu ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst oldu. İki isimle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi. Kendileriyle anlaşıldı ancak kulüpleri henüz ikna edilemedi. İki oyuncunun transferi birden gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Trabzonspor, Muhammed Cham için Clermont'u henüz ikna edilemediTrabzonspor, Muhammed Cham için Clermont'u henüz ikna edilemedi

Aynı durumdaki bir başka oyuncu ise Muhammed Cham. Avusturyalı yıldız kadro dışı kalmaya kadar giden süreçte tavrını net bir şekilde ortaya koydu ancak Clermont çok fazla geri adım atmadı. Temaslar hızlandırıldı.

Wesley Hoedt'in sakatlığı sonrası rapor bekleniyorWesley Hoedt'in sakatlığı sonrası rapor bekleniyor

Stoperde Wesley Hoedt adı ilk sıradaydı ancak Hollandalı stoperin hazırlık maçında sakatlanması tüm planları bozdu. Detaylı rapor isteyen teknik heyet ve yönetim, sağlık heyetinin onay vermesi halinde transferi bitirecek. Aksi takdirde farklı isimlere gidilecek.

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan transfer için yoğun mesai harcıyorTrabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan transfer için yoğun mesai harcıyor

Trabzonspor'un 50. yılına özel olarak hazırlanan "Gazete Sayfalarında Şampiyonluk Sergisi"nde konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, ''Onuachu, Weghorst ve Cham transferinde tüm medyanın bildiği gibi ısrarımız sürüyor. Oyuncularla ilgili hiçbir problemimiz yok. Problemler sadece kulüpleriyle alakalı. Rakamsal farklılıklar var. Ama bu 3 bölgeye de isim arıyoruz.'' dedi.

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